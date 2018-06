Belgické výrobce čokolády skupují zahraniční firmy

Stále více tradičních belgických výrobců čokolády přebírají zahraniční firmy, což v zemi způsobilo téměř existenční krizi. Čokoláda totiž není jen jedním z hlavních vývozních artiklů země s hodnotou exportu v přepočtu 72 miliard korun ročně, ale spolu s hranolky a pivem také jejím kulturním dědictvím, píše britský deník The Guardian.



"Jak moc belgická je belgická čokoláda, když jsou skoro všichni hlavní výrobci v zahraničních rukou," táže se například vlámský deník Het Nieuwsblad.





Poslední prodanou čokoládovnou je Galler, kterou koupila katarská královská rodina. Firma z Lutychu měla loni rekordní obrat ve výši 35 milionů eur (902,3 milionu korun ) a hrubý provozní zisk činil 2,5 milionu eur (64,5 milionu korun ). Zakladatel Jean Galler měl podle The Guardian alespoň to štěstí, že si ho noví majitelé ponechali. Ve společnosti bude působit jako kreativní ředitel.Firmu Guylian, založenou v roce 1958, vlastní jihokorejský konglomerát Lotte. Dalšího výrobce Jacques, který vznikl v roce 1896, drží nizozemská společnost Baronie. Côte d’Or (1883) a Meurisse (1845) patří americkému výrobci cukrovinek Mondelez."Je to samozřejmě škoda, že zahraniční společnosti kupují naše národní klenoty. Pociťuji to sám: každý týden mi volá nějaký Arab nebo Číňan, že chce investovat miliony, přivést firmu k růstu a dobýt svět," řekl Het Nieuwsblad čokolatiér Dominique Persoone.Generální tajemník belgického sdružení výrobců čokolády a cukrovinek (Choprabisco) Guy Gallet ale zůstává optimistický. Podle něj je hlavní, že zahraniční vlastníci vytvářejí v Belgii pracovní místa . "Je spousta francouzských vinařství, která mají zahraniční majitele, ale víno je pořád francouzské. Je to to samé," řekl Gallet The Guardian. Podle něj ani není možné, aby belgická čokoláda byla vyráběna mimo Belgii, a vlastníci firem to vědí.