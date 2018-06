Oko za oko, zub za zub - EU, Kanada a Mexiko nezůstanou s cly pozadu

Je to tady. Donald Trump a jeho tým vzal naplno útokem své obchodní partnery. Mexiko, Kanada a Evropská unie se tak musí smířit s realitou dovozních cel na ocel (25 %) a hliník (10 %). V duchu starobylého kodexu Chammurapiho zákoníku už poškození partneři volí taktiku „oko za oko“. Není se, co divit. Servilita v případě evidentní snahy amerického prezidenta vytvořit jednostraný protekcionismus nedává smysl. Evropská unie tak cly zatíží stovky produktů od burákového másla, přes šperky, bourbon až po motorky. Mexiko zacílí například na vepřové, jablka, či sýr. Kanada rčení „oko za oko“ vzala doslova a půjde po uhlí a oceli. Přirozená otázka zní, co bude dál? Na jedné straně stojí ohromná ega znesvářených stran , na straně druhé snad ale i racionální uvažování. Je pravda, že cla mohou ochránit některá odvětví, ale nutně za cenu zhoršení situace v odvětvích jiných. V konečném součtu je výsledek nutně horší. Důvodem je rozsáhlá globalizace, která propojila dodavatelské řetězce napříč kontinenty. Obchodní spolupráce totiž umožňuje specializaci a rozvoj toho, v čem je národ skutečně šikovný. S trochou nadsázky je to rodinný svazek, kde si úkoly partneři také dělí, aby společnými silami vytvořili co největší rodinné štěstí. I proto nezbývá, než doufat, že výsledkem hašteření nebude rozvod, ale partnerská terapie. Jednání USA se všemi partnery má pokračovat. Akciové trhy včera v návaznosti ztrácely.

Jan Šumbera