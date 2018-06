Ve Španělsku dnes padne trhy oblíbená vláda

Pozitivní korekce eurodolaru se včera zastavila a to přesto, že inflace v eurozóně se nečekaně vrátila na cíl ECB a Itálie bude mít vládu. Nebude to přitom vláda technokratů, ale Liga severu s Hnutím pěti hvězd zasedly znovu ke stolu a sestavily jí na stejné bázi (kontroverzní euroskeptik Savona nebude ministrem hospodářství, ale ministrem pro záležitosti EU).Existují tři důvody, proč eurodolar neletí dále vzhůru: za prvé, americká makro data zůstávají velmi silná (což potvrdí odpolední payrolls a ISM); za druhé, ve Španělsku bude dnes vyslovena nedůvěra trhy milované vládě premiéra Rajoye; a konečně za třetí, americký prezident Trump rozjel další kolo obchodní války a to i s EU. Na dovozy oceli a hliníku z Unie byla uvalena cla, přičemž to není vše, neboť americká administrativa prý uvažuje uvalit 25% clo na luxusní německé automobily.