WSJ: Celní výjimka USA pro Evropu bez náhrady vyprší

Americká vláda si nedokázala vynutit ústupky Evropské unie před pátečním vypršením celní výjimky a hodlá splnit svou hrozbu a zavést cla na dovoz oceli a hliníku z Evropy. S odvoláním na činitele obeznámené s americkým rozhodnutím to dnes napsal list The Wall Street Journal.



Oznámení vlády USA lze očekávat už ve čtvrtek, uvedl newyorský deník. Krok, jímž Bílý dům hrozil měsíce, podle listu téměř nevyhnutelně vyvolá odvetu EU. Brusel pohrozil, že v reakci zavede vlastní cla na dovoz amerického zboží, například motocyklů, džínsů a bourbonské whisky, konstatoval The Wall Street Journal.



Globální zavedení cel ve výši 25 procent na dováženou ocel a deseti na hliník oznámil prezident Donald Trump v březnu. Pro některé země začal platit odklad, aby se mohly jednáním s USA clům vyhnout.





V případě Evropské unie se ale Bílý dům rozhodl nechat výjimku vypršet, napsal The Wall Street Journal. Jedna zasvěcená osoba listu řekla, že plány vlády USA se stále ještě mohou změnit, pokud obě strany na poslední chvíli dospějí k dohodě. USA i EU ale o takové dohodě pochybují.