Sázka proti italskému dluhu se někomu vyplatila

Dobře načasovaná sázka proti italskému dluhu se právě teď mohla vyplatit. Přesvědčit se o tom mohli držitelé některých burzovně obchodovaných produktů, zatímco jiné investory zachvacovala panika při pohledu na italský dluh, který dnes vyrostl na víceletá maxima.

Konkrétně šlo o nástroj, který se vztahuje k desetiletým italským dluhopisům, a to konkrétněji k jejich inverzní výkonnosti, kterou má překonávat pětinásobně.

Výnosy klíčových desetiletých italských státních dluhopisů se dnes vyhouply nejvýše za čtyři roky a výnosy na dvouletých splatnostech se ocitly nejvýše za 5 let. Zmíněný burzovně obchodovaný produkt (Boost BTP 10Y 5x Short Daily), který používá termínové kontrakty na italský státní dluh, stoupl až o 24 procent. Je to pro něj největší jednodenní skok v historii.

Politický zmatek v Itálii přiživili italští populističtí lídři, kteří po neúspěchu se sestavováním vlády začali volat po nových volbách. „Další volby na podzim totiž mohou ještě více posílit pozici populistů, kteří ještě více vsadí na protievropskou kartu. Zatímco dosud bylo riziko vyčlenění Itálie z EU poměrně malé, posun nálady ve společnosti ho může zvětšit,“ komentuje nejnovější vývoj analytik Patria Finance Tomáš Vlk. A že by si nová povolební vláda nechala svazovat ruce nějakými rozpočtovými pravidly, se podle něj příliš čekat nedá.

Blíží se italské státní výnosy do bodu zlomu?

Italské populistické strany už dokázaly dostat financování třetí největší ekonomiky eurozóny na šikmou plochu, aniž stihly utratit jediné euro, poznamenal v dnešním komentáři ekonom Bloombergu David Powell. Ten míní, že pokud by italské výnosy narůstaly ještě víc, obrovitý dluh země by zdražil tak, že už by nebylo možné ho ufinancovat.

Pokud by totiž měly náklady financování (ve smyslu úrokové míry spojené s vypůjčováním peněz) vyrůst na 3,5 % ze 3,1 % (nynější průměrné náklady financování), dluhový poměr by se tím dostal na růstovou trajektorii. Posun ke 4 % by toto číslo zvednul o zhruba 12 procentních bodů výše, než kde by byl jinak.

Mezinárodní měnový fond přitom považuje dluh určité země za udržitelný, pokud se tento dluhový poměr na horizontu prognózy snižuje.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz