Čeká nás změna protikuřáckého zákona? Jedná se o zmírnění

Poslanci se v úterý vrátili k projednávání protikuřáckého zákona. Novela přináší zmírnění zákona, třeba možnost, že se zavedou kuřárny. Za návrhem stojí poslanec ODS Marek Benda.

Poslanecká předloha, která má za cíl zmírnit protikuřácký zákon, je v úvodním kole diskuse a to přesto, že ji poslanci mají na stole už potřetí, dvakrát ale sněmovna jednání přerušila.

Podle Marka Bendy z ODS by se mělo jednat jen o dílčí zmírnění, stále má být hlavním cílem ochrana nekuřáků před účinky tabákového kouře.

"To znamená povolit oddělený prostor bez obsluhy, do kterého by měli vstup jen kuřáci a v těch malých barech a hospodách, kde se nepodává jídlo, tak tam umožnit, aby se mohl provozovatel rozhodnout, jestli bude podnik kuřácký, nebo nekuřácký," uvedl Marek Benda.

Už několikrát ale došlo k odkladu. Poslanci to odůvodňují tím, že na to není čas, protože je to společensky velmi důležité téma. Jednání tak zabírají hodiny a musí se odkládat na další dny.

Novela má pod sebou již 86 podpisů poslanců, i tak ale musí Benda ještě několik přesvědčit. "Budu se snažit poslance přesvědčit, že nerušíme ochranu nekuřáků , ale naopak se snažíme, abychom ty negativní jevy, které se projevily, hluk na ulicích, odházené špačky, kouření pod okny a další věci, abychom dostali zpátky do uzavřených prostor, uvedl Benda.

Poslanci se dnes budou zabývat například i novelou zákona o střetu zájmů, kterou jim vrátil senát.