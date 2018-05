Pokles podnikatelské důvěry v Německu se zastavil

Pokles podnikatelské důvěry v Německu se v květnu zastavil navzdory přetrvávající hrozbě globální obchodní války. Vyplývá to z výsledků průzkumu institutu Ifo. Index podnikatelské nálady zůstal v květnu na dubnové úrovni 102,2 bodu po předchozích pěti měsících poklesu za sebou.



Index tak mírně překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters v průměru odhadovali na rovných 102 bodů. Institut Ifo navíc dubnovou hodnotu indexu, který je založen na průzkumu mezi zhruba devíti tisíci německých firem, zpřesnil směrem vzhůru z původně ohlášených 102,1 bodu.



Podle ekonoma Ifo Klause Wohlrabeho stojí za stabilizací podnikatelské nálady především silná domácí ekonomika.





"Sestupný trend (u podnikatelské nálady) se zastavil," řekl Wohlrabe agentuře Reuters. "Globální ekonomické podmínky jsou obtížné, německá ekonomika se však drží dobře," dodal.Ekonom Andreas Scheuerle ze společnosti DekaBank nicméně předpovídá, že pokles podnikatelské nálady ještě není u konce. Poukazuje na možnost zavedení nových cel na dovoz automobilů do Spojených států i na pochybnosti kolem nové italské vlády.Další hrozbu představují nová cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Evropská unie je sice zatím od těchto cel osvobozena, její dočasná výjimka ale již na konci tohoto měsíce vyprší.Německé firmy podnikající v Íránu by navíc mohly pocítit negativní dopady nových protiíránských sankcí, které plánují Spojené státy. "Množství temných mraků na německém ekonomickém nebi se zjevně zvyšuje," uvedl ekonom Carsten Brzeski ze společnosti ING.