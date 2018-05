Wall Street 24.05. - Trump odvolal schůzku s lídrem KLDR a chce 25procentní cla na dovoz aut

Akcie na Wall Street si připsaly mírné ztráty pod vlivem zvýšeného geopolitického rizika. Prezident Trump zrušil dopisem plánovanou schůzku USA a Severní Koreje v Singapuru, což spustilo na trzích poptávku po bezpečí. Sentimentu nepřidala ani zpráva o uvažovaném zavedení cel na dovoz automobilů do USA ve výši 25 %. Hůře dopadla také makrodata z trhu nemovitostí v podobě slabších rozjednaných prodejů domů.



Dařilo se tak zejména zlatu (+0,86 %; 1 304,55 USD), japonskému jenu a dluhopisům. Akciové trhy se sice po zavření evropského obchodování dokázaly vzpamatovat, obrat do zelených čísel to však nakonec nepřineslo. Dow Jones odepsal 0,3 % (24 811,76 b.).