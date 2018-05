Jak se změnila pravděpodobnost recese v USA?

Cyklické indikátory jsou v USA standardně zveřejňovány od šedesátých let. Organizace Conference Board sestavuje populární index vedoucích indikátorů LEI, který se používá zejména při odhadech pravděpodobnosti recese a následných oživení. Liz Ann Sondersová na stránkách investiční společnosti Schwab poukazuje na to, že ani tento indikátor není dokonalý. Už proto, že téměř všechny jeho komponenty jsou v době zveřejnění nových hodnot indexu již známé. Nicméně historický vývoj ukazuje, že predikční hodnota LEI je poměrně vysoká. Co index naznačuje nyní?



Jak je zřejmé z následujícího grafu, LEI stále roste a dokonce zrychlujícím tempem. Přispívá k tomu osm z deseti jeho komponent a nejvíce úrokové spready.







Od sedmdesátých let dosahovala průměrná perioda mezi vrcholem LEI a začátkem recese asi 13 měsíců. Sondersová v grafu vyznačila i dobu, po které přišla recese poté, co se oživení změnila v další expanzi. Tedy poté, co LEI vystoupal nad předchozí dosažená maxima. Je zřejmé, že po proražení úrovně předchozích maxim trvalo ještě 4 – 8 let, než přišla další recese. Během současného cyklu jsme na proražení předchozích maximálních hodnot čekali hodně dlouho: Došlo k němu teprve zhruba před rokem. I tento pohled tedy podle Sondersové naznačuje, že recese by měla být ještě značně vzdálena.Sondersová poukazuje i na to, že LEI dobře predikuje vývoj HDP v následujících 12 měsících a dokládá to vysokou korelací mezi těmito dvěma proměnnými zřejmou z druhého grafu:LEI tedy vysílá jednoznačně pozitivní signály, nicméně Sondersová chladí přílišné investiční nadšení tím, že korelace mezi vývojem tohoto indikátoru a samotným akciovým trhem v podstatě neexistuje.„Investoři mohou být uklidnění tím, že vedoucí indikátory naznačují jen minimální pravděpodobnost recese. Neměli bychom z toho ale vyvozovat, že vývoj LEI garantuje další posilování trhu, protože akcie jsou ovlivněny myriádou dalších faktorů. Současné posílení akciového trhu je ovšem samo o sobě faktorem, který pomáhá ekonomice ,“ píše Sondersová.Zdroj: Schwab