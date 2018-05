Každé zpřísnění politiky Fedu vytvoří finanční krizi

Autor: Bc. Gabriela Kocveldová

Zvyšování úrokových sazeb Fedu je jako setřásání přezrálého ovoce ze stromu. Tato analogie, jež vyslovil makrostratég Deutsche Bank Alan Ruskin minulou středu, poukazuje na to, ať klienti nepřekomplikovávají obraz makroekonomiky.

„Výchozím bodem by mělo být, že každé zpřísňování politiky Fedu vytvoří někde ne bezvýznamnou krizi, často externí, ale obvykle s americkými spády,“ napsal.

Co tedy teď? Úroková sazba je 1,5 % - 1,75 % po řadě mírných nárůstů, které začaly v prosinci 2015 téměř z nuly. Stupeň utahování může působit poněkud bezvýznamně, ale Ruskin poznamenal, že to přijde po období extrémní a prodloužené akomodace a také, že to zaujme podobu, které ekonomové a investoři zcela nerozumí.

Také podotkl, že USA již dosahuje nejvyšších nominálních výnosů z dvouletých, pětiletých a desetiletých dluhopisů v zemích G10, což je fenomén, jež byl naposledy spatřen při boomu amerického dolaru v letech 1983-84, po čemž také následoval velký fiskální stimul a zpřísňování monetární politiky.

Ruskin řekl, že volatilita, měřená na americkém trhu pomocí Cboe Volatility Index VIX a globálně pomocí indexu Deutsche Bank Currency Volatility Index CVIX, bude mít mnoho forem, ale bude následovat Fed 18-24 měsíců poté, co zvýší sazby.

„Pokud je cyklus amerických sazeb relevantní,“ říká, „minulá extrémní akomodace v oblasti vnější politiky nemůže nadále maskovat domácí problémy včetně oceňovacích extrémů jako úvěrové spready. To by se mohlo stát překážkou pro zahraniční aktiva.“

Skutečnost, že dolar zpočátku klesal, zatímco Fed zpřísňoval sazby, přispělo k představě, že „tento čas je jiný“ a že probíhal mírný růstový cyklus. Dolar, měřený indexem ICE, od té doby opět získal svou pozici, od poloviny dubna posílil a zaznamenal sérii nejvyšších hodnot za rok 2018.

„Zatím se riziko specifické pro USA, včetně zjevných potenciálních problémových míst v podobě „junk“ akcií, drželo zpět,“ poznamenal.

„Za aktuálních okolností je tato dobrá zpráva o amerických aktivech spíše špatnou zprávou pro vybraná aktiva v zahraničí, protože to povzbudí a osvobodí ruku Fedu, aby mohl „tímto stromem otřást mnohem více“,“ řekl. „Silný americký dolar konečně mírně utahuje finanční podmínky v USA a je nezbytnou (dosud však stále nedostatečnou) podmínkou pro zpomalení Fedu.“