Soros projevil Tesle důvěru? Možná mu šlo o něco úplně jiného

Minulý týden bylo zveřejněno, že George Soros koupil konvertibilní dluhopisy společnosti Tesla v hodnotě 35 milionů dolarů. Například Fox Business komentoval investici jako „35milionový důkaz důvěry“, jiní zase hovořili o tom, že Soros se stal zachráncem automobilky, která stále není schopná prorazit do černých čísel. Alexandra Scaggs a Jamie Powell na stránkách FTAlphaville zvolili střízlivější pohled na věc.



FTAlphaville poukazuje na to, že konvertibilní dluhopisy vyplácí předem stanovené částky a po dosažení doby splatnosti mohou být konvertovány na akcie za předem stanovenou cenu. Jejich držitel tak má jednak bezpečný příjem a k tomu možnost vydělat na konverzi. „Důvodů k nákupu podobné obligace je více, ale většinou mezi ně nepatří neuhasitelná touha vlastnit akcie společnosti. Pokud by Soros chtěl získat 97 258 akcií Tesly, které by získal konverzí, koupil by si je na otevřeném trhu minulý týden asi za 28 milionů dolarů. V praxi jsou podobné cenné papíry používány jako nástroj arbitráže a zisk v takovém případě přichází z příležitosti dané cenami na trhu obligací a akcií,“ píše FTAlphaville. A popisuje konkrétní obchod:





Konvertibilní arbitráž zahrnuje nákup nesprávně naceněných konvertibilních dluhopisů (dlouhá pozice) a zároveň otevření krátké pozice na přesně stanovený počet akcií společnosti. Touto technikou investor zvyšuje své příjmy a zároveň se jistí proti riziku spojenému s vývojem na akciovém trhu. Podle FTAlphaville je možné, že Soros a jemu podobní viděli příležitost tohoto typu. Tuto možnost naznačuje i to, že podle oficiálních informací držel dluhopisy na konci prvního čtvrtletí, tedy v době, kdy akcie dluhopisy procházely velmi volatilním obdobím.S podobnou myšlenkou přišel minulý týden Goldman Sachs, který ale ve své analýze hlavně tvrdí, že Tesla bude v letošním i příštím roce muset prodat nové akcie v celkové hodnotě 2 miliardy dolarů . A do roku 2020 bude muset získat celkové finance ve výši 10,5 miliardy dolarů . Pokud by se ale firmě konečně povedlo rozjet výrobu Modelu 3, bude v následujících 2,5 letech potřebovat „jen“ 4 – 5 miliard dolarů nového kapitálu. A ten by podle GS šlo získat pouze na dluhopisových trzích. Akcionáři by se tudíž v takovém scénáři vyhnuli dalšímu ředění. FTAlphaville ale podobný optimismus krotí poukázáním na dlouhou historii nenaplněných cílů, kterou Tesla za sebou má.Zdroj: FTAlphaville