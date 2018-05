Trump jako Jekyll a Hyde - dohoda se ZTE není, jednání s Čínou nejsou uspokojivá

Donald Trump je vše, jen ne vypočitatelný politik. Na jednu stranu to může být výhoda, pro finanční trhy je to nicméně spíše bolístka. Z nevypočitatelností je totiž spojená značná nejistota, která investicím tak úplně neprospívá. Naposled jsme se o tom přesvědčili včera. Donald Trump nejprve dementoval zprávy, že by jeho tým dosáhl dohody s Pekingem ohledně společnosti ZTE. Budiž, přece jen šlo o nepotvrzené zprávy z kuloárů, takže je prezident vyvrátil. Přihodil nicméně i dovětek, že „uvidíme, co se vlastně stane“. Ještě nedávno přitom své pracovníky úkoloval, ať najdou řešení a sankce na ZTE zruší. No a hned vzápětí dodal (v souladu s informacemi z kuloárů), že bude požadovat zaplacení pokuty a změny v managementu, což měly již dříve být podmínky k úspěchu dohody. Aby toho nebylo málo, hlava zámořské země se nechala slyšet, že obchodní dohoda s Čínou není pro něj uspokojivá. Jinými slovy tak zase trhy popostrčil zpět do chmurné reality možných obchodních válek. Akciové indexy nakonec včera v návaznosti zavřely ve ztrátě. Příliš nepomohla ani zpráva, že Čína sníží cla na dovoz vozidel (z 25 % na 15 %) a automobilových součástek (až na 6 %). Rozhodným dnem pro zavedení je první červenec.



Jan Šumbera



Doplnění redakce: Do třetice americký prezident poznamenal, že plánované červnové setkání se severokorejským lídrem Kim Jong Unem se možná neuskuteční. Rozhodnutí by mělo padnou relativně brzy.