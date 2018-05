Americký Kongres uvolnil pravidla pro dozor nad bankami

Americký Kongres v úterý schválil návrh uvolnit pravidla pro dozor nad bankami, schválená po vypuknutí finanční krize. Úpravu takzvaného Doddova-Frankova zákona z roku 2010, který měl zabránit dalším krachům bank a jejich záchraně na účet daňových poplatníků, ještě musí podepsat prezident Donald Trump. To už by ale měla být jen formalita, uvedla agentura AP.



Zákonodárci reformu schválili poměrem hlasů 258 ku 159. Podpis hlavy státu je více než jistý, protože jde o jeden z Trumpových klíčových předvolebních slibů. Přísnější dohled nad bankami schválila administrativa předchozího prezidenta Baracka Obamy z Demokratické strany.





Nově tak budou z přísných pravidel zákona vyňaty menší a regionální banky. Například pravidelným ročním zátěžovým testům americké centrální banky ( Fed ) budou podléhat jen ty finanční ústavy, které spravují majetek nad 250 miliard dolarů (5,5 bilionu Kč ). Dosud stanovená hranice činila 50 miliard dolarů . Přísnější dohled se tak bude týkat už jen malé skupiny velkých bank.Nynější reforma vznikla jako kompromis s demokraty, některým republikánským zákonodárcům se nezdá dostatečně radikální. Vidí v ní jen předehru k dalšímu rozvolnění bankovního dohledu. Sám Trump Doddův-Frankův zákon označil za katastrofu a nejraději by jej zcela zrušil, protože podle jeho názoru znesnadňuje bankám poskytování půjček . Průzkumy tuto domněnku ale nepotvrdily, tvrdí agentura DPA.Reformu vítá bankovní lobby, která již profituje z Trumpovy daňové reformy a zaznamenává vysoké zisky. V prvním čtvrtletí se čistý zisk amerického bankovního sektoru meziročně zvýšil o 27,5 procenta na 56 miliard dolarů . Zastánci přísnějších pravidel naopak varují, že jejich uvolnění by mohlo znamenat vyšší riziko pro spotřebitele.Úsilí o zrušení pravidel zavedených Doddovým-Frankovým zákonem nekončí. Velkým americkým bankám, jako je například Goldman Sachs, je trnem v oku zejména takzvané Volckerovo pravidlo, kterého se změny zatím nedotkly. Opatření jim zakazuje provádět finanční spekulace na vlastní účet, aby byly lépe chráněny vklady klientů. Banky mohou i nadále pouze obchodovat se státními dluhopisy , poskytovat pojišťovací služby či umožňovat klientům investice do hedgeových fondů fondů soukromého kapitálu. Mohou tedy fungovat pouze jako prostředník.