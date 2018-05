Micron Technology zlepšuje výhled pro 2Q18

Výrobce pamětí Micron Technology včera uvedl, že zvyšuje výhled na současný kvartál. Na svůj účetní 3. kvartál 2017/18 firma zvýšila výhled na tržby ze 7,2 – 7,6 mld. USD na 7,7 – 7,8 mld. a výhled na upr. zisk na akcii z 2,76 – 2,90 na 3,12 – 3,16 USD. U tržeb jde o zvýšení cca o 5 %, u zisku o 10 %. Nové výhledy jsou rovněž nad dosavadními odhady trhu. Management uvedl, že pozoruje „zdravé“ podmínky na trhu s paměťmi a že se mu daří uskutečňovat plány. Společnost také po ukončení obchodování oznámila zpětný odkup do výše 10 mld. USD, což představuje cca 15,5 % současné tržní kapitalizace. Zpětný odkup nemá časový limit. Management uvedl, že od fiskálního roku 2019 bude společnost vracet akcionářům alespoň 50 % volného cash flow. Dle odhadů dostupných z Bloombergu by to pro fiskální rok 2019 znamenalo min. 4,5 mld. USD, tj. cca 7 % současné tržní kapitalizace.