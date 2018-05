VIG představí ve středu ráno výsledky za 1Q18 - čekáme nepatrný pokles zisku

VIG zítra ráno oznámí výsledky hospodaření za první kvartál tohoto. Očekáváme meziroční růst předepsaného pojistného o 5 % na 2,86 mld. EUR. Výnosy z investic by měly dosáhnout 210 mil. EUR, což představuje meziroční propad o 15 %. Zde se stále negativně projevuje prostředí nízkých úrokových sazeb. Oproti 4Q17 by však měly být výnosy z investic vyšší. Na úrovni zisku před zdaněním očekáváme meziroční pokles o 1 % na 108 mil. EUR. Celoroční výhled managementu počítá se ziskem před zdaněním v rozmezí 450 – 470 mil. EUR a předepsané pojistné 9,5 mld. USD. Podle našich projekcí by VIG měla tento výhled výrazně překonat na úrovni předepsaného pojistného. U zisku před zdaněním pak sice naše očekávání pro 1Q je o něco nižší než 1/4 celoročního výhledu, nicméně v posledních dvou letech byl 1Q nejslabší kvartál roku a růst zisku oproti 1Q očekáváme i ve zbytku tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že výsledky za minulý rok společnost zveřejnila teprve před dvěma měsíci a v druhé polovině dubna pak prezentovala další informace (implicitní hodnotu), tak neočekáváme, že by nyní management zveřejnil jakékoliv výraznější nové informace a výsledky by tak neměly mít zásadnější dopad na cenu akcií.