PŘIVÁDÍME: Juventus FC. Akcie klubu s „nejchytřejší“ přestupní a hráčskou platovou politikou

Juventus je nejpopulárnějším týmem v Itálii s odhadovaným počtem až 15 milionů domácích fanoušků a patří mezi nejpopulárnější světové týmy s cca 300 milióny příznivců po celém světě. Nejen mezi nimi je klub známý jako „la Vecchia Signora“ (Stará dáma), či „I bianconeri“ (bílo-černí) nebo také zkráceně „Juve“. Patria Finance v rámci cíle nabídnout lokálním investorům možnost obchodovat významné a atraktivní zahraniční cenné papíry "s českou stopou" na domácím trhu a v české koruně, přivádí na trh Free Market pražské burzy celkem 11 nových zajímavých titulů, které Vám těchto dnech na Patria.cz postupně představujeme. Juventus je posledním dílem v tomto seriálu. Samotný projekt dual listingu startuje 22. května. Ve spolupráci pražské burzy s Patrií a členy burzy Wood & Co a Raiffeisen začne být v Praze obchodováno celkem přes 30 atraktivních zahraničních emisí.

POPIS SPOLEČNOSTI A HISTORIE:



Profesionální fotbalový klub Juventus FC byl založen v roce 1897 v Turíně (TO) a v roce 1900 měl svůj soutěžní debut v italské nejvyšší soutěži – Serie A. Sestoupil z ní pouze jedenkrát, a to po italském korupčním skandálu z roku 2006, kdy bylo několika italským klubům včetně Juventusu prokázáno ovlivňování zápasů, následováno mj. odečtem získaných ligových bodů.





„Stará dáma“ je nejúspěšnějším klubem Serie A. Klub v lize zvítězil celkem 34x. V poháru Coppa Italia zvítězil 13x a v superpoháru Supercoppa italiana zvítězil 7x. Juventus vyhrál 6x v řadě italskou Serii A v posledních 6 letech a o uplynulém víkendu se stal mistrem posedmé. Z toho 4x Juve získal tzv. „double“, tj. ceněné vítezství v lize i domácím poháru v jedné sezóně. Na mezinárodní scéně patří k nejlepším klubům všech dob, když doposud jako jediný zvítězil ve všech šesti pohárových soutěží, kterých se může evropský klub účastnit. Klub je mj. dvojnásobným vítězem Ligy mistrů z let 1985 a 1996. K tomu se 7x probojoval do jejího finále, naposledy v loňském roce, kde podlehl Realu Madrid.

Na počátku tisíciletí přistoupil Juventus k realizaci ambiciózního programu výstavby moderního sportovního centra, který vedl k otevření nového vlastního stadionu „Juventus Stadium“ s kapacitou 41 000 diváků v září 2011. Dlužno v této souvislosti dodat, že moderní stadion s patřičnou infrastrukturou je v Itálii spíše výjimkou a obvyklé jsou spíše starší (původně víceúčelové) městské stadiony ze 70. let.



Juventus FC byl uveden na milánskou burzu v roce 2001 a od poloviny 90. let minulého století patří mezi 10 „nejbohatších“ klubů světa pohledem na hodnotu, tržby či zisk. Mezi největší akcionáře klubu patří automobilky Fiat či Ferrari.



STRATEGIE A HOSPODAŘENÍ:

V létě roku 2006 následkem korupčního skandálu vstoupila Stará dáma do nejtemnějšího období v dlouhé historii klubu a během následujících let nebyl klub schopen udržet tempo - na hřišti a mimo hřiště - se svými hlavními domácími a mezinárodními protějšky. Problémy s hospodařením vyvrcholily v sezóně 2010/11, když společnost Juventus FC zaznamenala výnosy ve výši 154 milionů EUR, což znamenalo čistou ztrátu ve výši 95 milionů EUR. Navíc klub skončil až na 7. místě v Serii A.



V roce 2010 se ale vedení klubu ujal Andrea Agnelli. Následuje éra 7 ligových titulů v řadě, doplněná řadou milníků jako 38 zápasů v řadě bez prohry, či v italské lize rekordních 102 bodů a 33 vítězství v sezóně 2013-2014, či let 2015 a 2017, kdy Juventus skočil těsně před branami vítězství v Lize mistrů, kde se musel sklonit před Barcelonou, resp. Realem Madrid. Nový moderní stadion „Juventus Stadium“ z roku 2011 přidal 14 000 míst proti původnímu „Stadio Olimpico“ a především umožnil klubu zvýšit tržby z prodeje lístků z 11,5 mil. EUR v sezóně 2010-2011, až k 58 mil. EUR v sezóně 2016-17, tj. více než 30% tempem růstu (CAGR). Tržby z prodeje vstupenek tvoří v posledních letech mezi 10-15 % celkových tržeb.



Ovšem nejen tržby z prodeje lístků v posledních letech zajímavě rostou. Hlavním zdrojem příjmů Juventusu je prodej televizních práv, který v sezóně 2016-17 tvořil 41 %, tedy 233 mil. EUR z celkových 536 mil. EUR tržeb je proti roku 2010 více než dvojnásobný. Další významnou kategorií z pohledu příjmů je reklama a sponzoring, která tvoří okolo 15 % celkových tržeb, naposled 75 mil. EUR podpořená vylepšením smluv s hlavními partnery jako Adidas či Jeep.



Růst celkových tržeb téměř 20% (CAGR) tempem v kombinaci se čistým příjme ve výši 130 mil. EUR z hráčských transferů během posledních let umožnil klubu dostat se z výrazné čisté ztráty do mírného čistého zisku ve výši 4,0 mil. EUR v sezóně 2016-2017 (resp. 2,3 mil. EUR v sezóně 2015-2016) a posílit vlastní kapitál.

Právě přestupní politika pomohla v minulé sezóně klubu k rekordním tržbám, v rámci nichž vyčnívá prodej francouzského pětadvacetiletého (super)talentu Paula Pogby do Manchesteru United za 105 mil. EUR, který se stal nejdražším přestupem na Britské ostrovy v historii. Především díky tomuto přestupu činily tržby z prodeje hráčů v loňské sezóně 27 % celkových tržeb, při dlouhodobějším podílu spíše okolo 10 %. Z tohoto pohledu bude obtížné tržby na této úrovni udržet a v sezóně 2017-2018 zřejmě klesnou zpět pod 500 mil. EUR.



Juventus nicméně nejspíše bude podle nás i nadále patřit mezi kluby z „nejchytřejší“ přestupní a hráčskou platovou politikou, kde se mu z velkoklubů vyrovná (resp. jej předčí) snad jedině Atletico Madrid. Tento přístup je založen na získaných ligových bodech v porovnání s platy hráčů. Premiantem uplynulých 5 let v tomto ohledu je právě Atletico Madrid, nicméně Juventus patří do top 15, na rozdíl od svých ligových rivalů AC Milán či Inter Milán, které patří do opačné části spektra klubů, i díky svým slabším výsledkům (při dominanci Juventusu) navzdory rozsáhlým investicím do hráčského kádru. Právě v tomhle ohledu je Juventus (společně s Atletico Madrid) unikátním klubem, který se dokáže v Lize Mistrů měřit s Barcelonou, Realem Madrid, Paris Saint-German, Manchesterem United i Citi, či Bayernem Mnichov, navzdory své konzervativnější politice ohledně transferů a platů.

Společnost se nyní obchoduje zhruba za 8,2x EBITDA, s prémií vůči vlastnímu historickému průměru na 7,6x. Srovnání v „sektoru“ je poměrně obtížné, kvůli omezenému množství veřejně obchodovaných evropských fotbalových klubů (Manchester United, Arsenal, Juventus, Olympigue Lyonnais, či AS Roma).