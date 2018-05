J&T převzala akcionářská práva v CEFC Europe. Pohledávku zaplatíme v pátek, tvrdí Tvrdík

Čínská CEFC China Energy v dohodnutém termínu neuhradila pohledávky vůči J&T Private Investments (JTPI). Česká společnost proto přebrala výkon akcionářských práv v CEFC Group (Europe) Company, odvolala její představenstvo včetně jeho místopředsedy Jaroslava Tvrdíka a dosadila krizový management. ČTK o tom informoval mluvčí J&T Private Investments Petr Málek. CEFC kroky J&T otmítá. Závazky je připravena do pátku uhradit, uvedl na twitteru Tvrdík.



CEFC China Energy dluží skupině J&T 450 milionů eur (11,5 miliardy Kč). Podle Tvrdíka firma peníze na uhrazení svých závazků má. "CITIC Group založila účet u ČSOB Praha a dnes na něj připsala 475 mil. euro (12,1 miliardy Kč)," napsal Tvrdík. O připravenosti uhradit veškeré závazky do pátečních 14:00 byla podle něj společnost J&T informována už před rozhodnutím o přebrání výkonu akcionářských práv. Čínský státní konglomerát CITIC Group má v CEFC Europe podíl 49 procent.



Podle mluvčího JTPI Málka věřitelé se zástupci CITIC jednali, ale řešení nenalezli. "V posledních dnech JTPI navíc získala informace, že CEFC začala podnikat opatření, kterými chtěla bránit věřitelům ve výkonu jejich práv," uvedl mluvčí. Věřitelé jsou podle ně připraveni jednat se společností CITIC, kterou považují za důvěryhodného a transparentního partnera.





J&T uvedla, že do vedení společnosti CEFC Europe dosadila krizový management. Novými členy představenstva firmy se stali Peter Kubík a Dušan Palcr. Krizový management má zajistit stabilitu a vytvořit podmínky a čas pro řešení situace. Ve firmě se má uskuteční finanční a právní audit.Čínská CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovu Slavii i stadion v Edenu. V Česku CEFC Europe spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur (38,34 miliardy Kč ).O problémech CEFC se začalo psát poté, co vyšlo najevo, že jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je poradcem prezidenta Miloše Zemana , vyšetřují čínské úřady pro podezření z ekonomické kriminality. Za dluhy ručí CEFC mimo jiné budovou bývalé Živnobanky v centru Prahy, administrativním komplexem Florentinum nebo fotbalovou Slavií.Podle ředitele poradenské firmy Starteepo Františka Bostla a analytika Radima Dohnala z investičního portálu Capitalinked není překvapením, že problémy CEFC eskalovaly až do současné situace. "Skupina CEFC měla dlouhodobě problémy s likviditou, které se pokoušela řešit 'záplatováním' krátkodobými úvěry za nesmyslné úroky. Finanční situace dceřiné CEFC Europe tak nemohla být lepší," uvedli. Předpokládají ale, že CITIC závazky převezme, rekapitalizuje j,e a CITIC tak zachrání čínské straně reputaci.