PŘIVÁDÍME: Unilever. Provází nás životem. Investorovi nabízí nejen stabilní dividendu

Mnozí znají počátek Unilever jako jednoduché spojení britských výrobců mýdla a nizozemských výrobců margarínu. Tento krok je však jen pouhým vyústěním série různých akvizic a expanzí, které se odehrávaly napříč celou Evropou. Patria Finance v rámci cíle nabídnout lokálním investorům možnost obchodovat významné a atraktivní zahraniční cenné papíry "s českou stopou" na domácím trhu a v české koruně, přivádí na trh Free Market pražské burzy celkem 11 nových zajímavých titulů, které Vám těchto dnech na Patria.cz postupně představujeme. Unilever je sedmým dílem v tomto seriálu. Samotný projekt dual listingu startuje 22. května. Ve spolupráci pražské burzy s Patrií a členy burzy Wood & Co a Raiffeisen začne být v Praze obchodováno celkem přes 30 atraktivních zahraničních emisí.

Přestat si lézt do zelí

Zpět k sérii akvizic... Všechny měly společnou jednu věc – základ výroby. Byly to rostlinné tuky jako vstupní surovina a jejich stabilní dodávky, které předcházely vytvoření Margarine Unie, což byl společný podnik evropských výrobců margarinu. Jedním z nich byl dokonce i česko-německý výrobce Georg Schicht, jenž vlastnil továrnu u Ústí nad Labem v Rynolticích. Třešničkou na dortu tohoto společného úsilí byla samozřejmě kontrola cenotvorby finálního produktu. Na druhé straně kanálu La Manche se mezičasem formovalo mydlařské impérium Lever Brothers, které stavělo svůj úspěch na neustálém zdokonalování svých produktů vyráběných také z rostlinných tuků. V září 1929 si nakonec Margarine Unie a Lever Brothers řekli, že je zbytečné lézt si do pomyslného zelí a světlo světa spatřil Unilever.

Savo, Flora, Rexona, Axe nebo Míša

Další vývoj probíhal stejně jako v případě všech velkých výrobců spotřebního zboží. Unilever postupně expandoval na nové trhy a do nových produktových řad prostřednictvím akvizic místních značek, které byly jejich spotřebitelům blízké. Dnes je jeho globální otisk nesmazatelný. Jeho produkty použije denně 2,5 mld. lidí ve 190 zemích světa, počet zaměstnanců překračuje 160 tisíc a portfolio značek čítá více než 400 kusů. Z těch našich můžeme jmenovat čisticí prostředky Domestos a Savo, margaríny Flora a Rama, dochucovadla Knorr, deodoranty Rexona a Axe, nebo zmrzlinu Míša a Algida. Výčet tady však zdaleka nekončí. V roce 2017 dosáhly globální tržby hodnotu 54 mld. EUR, což Unilever staví na čtvrtou pozici v řebříčku výrobců rychloobrátkového zboží. Hlavním zdrojem příjmů je drogistické zboží, konkrétně osobní hygiena (40 %), která má zároveň nejvyšší provozní marže (20 %). Na druhém místě jsou potraviny s 25% podílem na tržbách a 18% provozní marží. Z geografického poskytují největší porci tržeb rozvíjející se trhy (60 %).

Unilever je dnes svým způsobem raritou, protože má dvě korporátní centra – Velkou Británii a Nizozemí. Ohlášeno však bylo postupné sestěhování do Nizozemí v zájmu zjednodušení administrativy a osekání zbytečných procesů. Od svého vstupu na amsterdamskou burzu Euronext v březnu 1995 vystoupala cena akcie z původních 7,8 EUR až na nynějších 47,5 EUR. Velkou porci zhodnocení však přidává stabilní dividenda, jejíž výnos se dlouhodobě pohybuje kolem 3 %. Původní akcionáři by si tak přišli na 1 200% zhodnocení investovaného kapitálu. V optice ročního průměrného výnosu se díváme na 7,5 %. To vše při poměrně nízkorizikovém necyklickém titulu. Poslední rok byl však pro akciový výnos trochu slabší, jelikož investoři bažili po riziku a vysokém výnosu technologických titulů.

Stabilní dividenda, poměrně i cena

Stejně jako tomu bylo v případě Nestlé, i teď můžeme konstatovat, že prostor pro rozvoj byznysu Unilever je notně omezený. Organický růst tržeb se dlouhodobě pohybuje mezi 3 až 5 %. Místo se však pořád naskýtá na rozvíjejících se trzích, které nejsou tak saturované a rostoucí kupní síla střední třídy obyvatelstva umožňuje Unilever postupně budovat provozní marže. Ta se na úrovni celé společnosti zvedla z 13,6 % před 5 lety na nynějších 16,5 %. Pokračování tohoto trendu předpokládají i trhy a nedojde-li k prudkým výkyvům ve světové ekonomice, v následujících několika letech bychom se mohli dostat na 20% provozní marže. Nově získané finanční prostředky mohou být použity na výplatu dividendy a zpětný odkup akcií, což jsou asi hlavní lákadla tohoto titulu, jenž zaujme spíše konzervativnější investory toužící po stabilitě ceny a stabilní dividendě na svém účtu.