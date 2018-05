Viva la Praga! / BIG EXPERT - akcie: týden od 14. 5. 2018

Zní to až neskutečně, skoro se mi chce psát, jako by šlo o nějakou pražskou renesanci, čiré obrození, naakumulované v tomto a nadcházejícím týdnu. V pondělí se u nás na Free Marketu zahájilo obchodování s původně ryze česky založenou společností, jenž má vskutku velmi krásný příběh plný úspěchu. Název Avast nebo jedno z příjmení pánů zakladatelů myslím zná každý. O to spíše mohou být lidé emočně spjati s tímto cenným papírem. Některé ne až tak nacionálně smýšlející investory potěší tím, že se bude obchodovat v lotech. Ano, možná se zase vrací do kurzu obchodování se standardizovaným množstvím, jemuž před cca šesti lety u nás XETRA utla tipec. Přejme tedy našim softwarovým ochráncům mnoho úspěchů a připomeňme, že facebook také do září po svém květnovém IPO padal :)

Když už má Praha žít, tak pořádně: o den později se "rozjelo" obchodování na pražské burze START. Respektive ho rozjely pouze dvě firmy ze tří, a to za velmi nízkých objemů možného úpisu. Možná české klienty, kteří jsou přesyceni dluhopisy na všech frontách, až tolik nezajímá trh, kde se 4x v roce "něco děje". V tomto případě je evidentně příběhy až tak netáhly. To si spíše radši pořídí instrument právě s pevným úrokem, kde mají něco jasně dáno. Pokud ho ale nemají, a k tomu není průběžné a rychlé ocenění, tak se možná kapitálově šetří na příští týden, kdy se na trh vrhají nové akcie i ETF.

Ano, správně - i ETF. V příštím týdnu se opět plánuje Free Market rozšířit. Tentokrát o cenné papíry v duálním listingu, což znamená, že si korunový investor může hezky ve své měně pořídit třeba akcie fotbalového klubu "Grande Paula" nebo investovat do výrobce svých oblíbených ovesných vloček. Zkrátka možností by mělo být dosti, nynější informace hovoří o 30 firmách, které jsou nějak spjaté s naším domácím prostředím a dalších třech burzovně spravovaných fondech, jenž budou kopírovat Německo (DAX), USA (S&P 500) a Čínu (MSCI China).

Famózní Fortuna svými hospodářskými čísly dokazuje, že úmysly majoritního akcionáře jsou velmi logické a excelentní cenový vzestup oprávněný. Meziroční růst čistého zisku o 923,6 % je působivý. Za těmito čísly stojí především akvizice a nová platforma. Je ale skoro až zarážející a možná i odvěkou otázkou, co na tom lidstvo láká? Riskovat peníze pro zábavu, zisk či adrenalin? Jak dopadne hokej či fotbal? Nebo dneska i populární e-sports? Vyhraju? Odpověď zná možná jen bohyně Štěstěna, která se střetává s Mefistem, kdo ví, každopádně já dneska říkám "vítěz do rozhodnutí 2".

Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 14. 5. 2018.

Odhad pro období od 14. 5. do 11. 6. 2018 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat PHILIP MORRIS ČR ↑ ↑ 50 15 520 2 1 2 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 40 897,5 1 2 2 0 0 CETV ↑ 30 84,1 0 4 0 1 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 30 989,8 0 3 2 0 0 ČEZ ↑ 30 563,5 0 4 0 1 0 MONETA MONEY BANK ↑ 20 75,6 0 2 3 0 0 VIG ↑ 10 680 0 1 4 0 0 O2 C.R. 0 282,5 0 1 3 1 0 STOCK 0 76,1 0 0 5 0 0 PEGAS NONWOVENS ↓ -10 906 0 0 4 1 0

Odhad pro období od 14. 5. do 12. 11. 2018 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat KOMERČNÍ BANKA ↑ ↑ 60 897,5 1 4 0 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 30 15 520 1 2 1 1 0 CETV ↑ 30 84,1 1 1 3 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 30 989,8 1 2 1 1 0 ČEZ ↑ 30 563,5 1 1 3 0 0 O2 C.R. ↑ 20 282,5 0 2 3 0 0 MONETA MONEY BANK ↑ 10 75,6 0 2 2 1 0 VIG ↑ 10 680 0 1 4 0 0 STOCK 0 76,1 0 1 3 1 0 PEGAS NONWOVENS ↓ -20 906 0 0 4 0 1

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jan Berka, Nichal Šoltés - Roklen holding

- Roklen holding Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia