PŘIVÁDÍME: Heineken. Je libo diverzifikaci do spotřebního sektoru?

Heineken je druhou největší pivovarnickou skupinou na světě a evropskou jedničkou mezi výrobci piva. Patria Finance v rámci cíle nabídnout lokálním investorům možnost obchodovat významné a atraktivní zahraniční cenné papíry "s českou stopou" na domácím trhu a v české koruně, přivádí na trh Free Market pražské burzy celkem 11 nových zajímavých titulů, které Vám těchto dnech na Patria.cz postupně představujeme. Heineken je šestým dílem v tomto seriálu. Samotný projekt dual listingu startuje 22. května. Ve spolupráci pražské burzy s Patrií a členy burzy Wood & Co a Raiffeisen začne být v Praze obchodováno celkem přes 30 atraktivních zahraničních emisí.

První várka piva se značkou Heineken byla uvařena v roce 1864, když Gerard Adriaan Heineken koupil v Amsterdamu pivovary De Hoolberg. Upravil jejich výrobní postupy na spodní kvašení a na sudy nalepil své jméno. Společnost postupně přecházela z otce na syna a začala se orientovat na export do světa. Hned tři dny po skončení prohibice v USA v roce 1933 dorazil na tamní trh první náklad piva Heineken z Evropy. Expanze pokračovala dál i prostřednictvím akvizic přetvářejíc Heineken na globálního hráče, jenž prodává zlatý mok různých značek ve 190 zemích světa. Značek pod taktovkou Heineken je mimochodem až 250. U nás k nim patří Krušovice, Starobrno, Březňák a cider Strongbow.

STRATEGIE A HOSPODAŘENÍ:



Celosvětově vytočil Heineken v roce 2017 až 220 mil. hektolitrů piva, což je ekvivalent 8 800 olympijských bazénů neboli více než 3,5násobek objemu Máchova jezera. Nizozemský pivovar je tak druhým největším na světě co do objemu prodaného piva, a to hned za belgickým Anheuser-Busch InBev s jeho objemem 610 mil. hektolitrů (24 400 olympijských bazénů neboli 10,5násobku Mácháče). Na stejné pozici je i z pohledu tržeb, které v roce 2017 dosáhly 22 mld. EUR, přičemž AB InBev jej překonal o 23 mld. EUR. Z geografického hlediska přitéká polovina tržeb z Evropy a 30 % ze Severní a Jižní Ameriky (dohromady). Třetím největším regionem je Afrika, Blízký východ a východní Evropa (14 % tržeb) a na důležitosti rychle narůstá region Asie a Pacifiku, jenž v roce 2017 poprvé dohonil třetí zmiňovaný region. Tady se zrcadlí dlouhodobá strategie Heinekenu, ke které se ještě vrátíme.



Pivovar má primární úpis akcií ve svém rodném městě, tedy na amsterdamské burze Euronext. Od března 1995, kdy se otevřelo obchodování za cenu 9,8 EUR za akcii, se Heineken vyšplhal až na dnešních 87 EUR. Počátečním akcionářům by tedy vrátil téměř 800 % investovaného kapitálu. Po přičtení všech vyplacených dividend, jejichž výnos se v současnosti pohybuje kolem 1,7 %, by se návratnost kapitálu vyšplhala až na 1 100 %. Platí přitom to samé, co jsme včera psali u Nestlé. I když se tato návratnost možná nezdá v takovém časovém měřítku nikterak závratná, je nutno si uvědomit, že Heineken se řadí mezi necyklické a méně rizikové tituly. Poslední rok byl bohužel pro Heineken trochu slabší a cena jeho akcií se točila kolem 86 EUR. Důvodem pro nejistotu investorů může být silné euro, které prodražuje pivo při exportech, nebo také akvizice, u nichž si trh není jistý jejich přidanou hodnotou.





Tím se plynule dostáváme k poslednímu bodu programu, kterým je momentální strategie pro rozvoj byznysu. Dlouhodobý globální růst spotřeby piva víceméně odpovídá dlouhodobému globálnímu hospodářskému růstu. Zcela zjevně pozorujeme trend, kdy nasycené vyspělé trhy stagnují, a zlatou žílu představují spíše rozvíjející se trhy. Dvojnásobně to platí pro východní a jihovýchodní Asii, kde se rychle rozšiřuje střední třída, která si může užívat nově nabytých příjmů. Právě na tomto trhu dosáhl Heineken v předešlém roce největší organický růst spotřeby piva, konkrétně téměř 10 %. Rozdíl oproti Evropě, stagnující na 0,2 %, mluví sám za sebe. Přesycený evropský trh je zároveň katastrofou pro profitabilitu, což se nedá říci o Asii. Pro srovnání, provozní marže v Evropě dosáhla jen 13,4 %, zatímco v Asii až 32 %. Management má proto jasno – přesunutí pozornosti na Asii je jedinou cestou pro růst společnosti jako takové a extra benefitem je vylepšení její profitability. Vyhlídky pro globální hospodářský růst jsou navíc v této chvíli příznivé, a pokud se nestáhnou mračna nad Asií, Heineken se nemusí bát, že vyjede ze zajetých kolejí.

Pro koho jsou tedy akcie Heineken určeny? Ve spotřebním sektoru se určitě dají najít tituly se zajímavějším dividendovým výnosem. Nicméně když přihlédneme k predikovanému růstu tržeb a čistého zisku, tak je Heineken poměrně levnou volbou ve srovnání se zbytkem sektoru. Heineken tak může být dobrou volbou pro investora, jenž potřebuje diverzifikovat svoje portfolio a bojí se riskantnějších překotně rostoucích titulů.