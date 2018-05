Č. zisk Fortuny v 1Q18 rostl desetinásobně na 14 mil. EUR

Fortuna reportovala za první čtvrtletí tohoto roku objem přijatých sázek 797 mil. EUR (+164 % r/r) a hrubé výhry 110 mil. EUR (+158 % r/r). Rychlý růst byl dán konsolidací nových akvizic a také organickým růstem na tradičních trzích společnosti (ČR, Slovensko, Polsko). Růst nákladů (+136 % r/r) byl pomalejší než růst výnosů což vedlo k výraznému růstu EBITDA (22,7 mil. EUR) i čistého zisku (14 mil. EUR). Společnost dále potvrdila svůj celoroční výhled, kde očekává přijaté sázky do 3 mld. EUR a růst EBITDA o 25 – 35 % r/r. Z našeho pohledu je tento výhled velmi konzervativní a bude výrazně překonán.

Zveřejněná čísla potvrzují úspěšnou integraci nedávných akvizic a výrazný posun v hospodaření společnosti. Z pohledu ceny akcií je nyní důležité především to, za jakou cenu Fortbet vytěsní minoritní akcionáře poté, co získal více jak 95% podíl ve společnosti. Reportované výsledky hospodaření by podle našeho názoru ospravedlňovaly valuaci výrazně nad současnou tržní cenou.