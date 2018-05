Summary: RWE přidala, ale Home Depot se příliš "nepochlapil"

EVROPA:



RWE





Německá energetická společnost, která by měla po dohodě s E.ONem v brzké době výrazně posílit svoje tržní postavení, zaknihovala tržby ve výši 11,6 mld. EUR , což značí 13% propad proti minulému roku. Dle managementu jsou na vině nízké ceny energie . Úsporná opatření zmírnila negativní účinky, a i když ukazatel EBITDA padá o 11 % yoy na 1,9 mld. EUR . To samé se dá říci o čistém zisku, jenž se usadil na 520 mil. EUR (-25 % yoy).Management se dle svých slov nyní, po níž se RWE pořádně rozkročí i nad obnovitelné zdroje energie . Špatný začátek roku vedení společnosti nijak nerozhodil a. Vyplacená dividenda pro rok 2018 by se měla zvednout na 0,7 EUR z 0,5 EUR v předešlém roce. Akcie se po špatném startu nakonec vzpamatovaly, a dokonce se dostaly nad včerejší zavírací cenu (+1,5 %).. Tržby se posunuly vzhůru o 4 % yoy na 25 mld., avšak zaostaly za konsensem. To samé platí pro komparativní metriku same-store-sales (tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok), která narostla o 4,2 % yoy,. Hrubá marže těžila ze změny účetních postupů, bez nichž by stagnovala na 34,1 %. Tady se nám však již daří srovnat krok s konsensem. Provozní zisk mohl dopadnout lépe, bohužel se na něm zmiňované změny účetnictví projevily negativně. Takovýto malý požár pak musely hasit daňové náklady., a čistý zisk na akcii se proto dostává na 2,08 USD (+25 % yoy), čímž o slabé 3 centy překonává konsensus.Trh tyto zprávy samozřejmě příliš nepotěšily a akcie posílá dolů o 1,5 %, avšak asi hlavně kvůli 10% růstu, který předvedly za předešlý měsíc. Námi preferovaný konkurent Lowe’s (Investiční tipy) v reakci na výsledky klesá o 0,5 %., která bude publikovat příští týden.