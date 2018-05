Pražská burza spouští trh START pro investice do rostoucích firem. Mám připraveno 100 milionů, říká miliardář Tomek pro HN

Pražská burza už zítra, v úterý 15. května, spustí nový trh pro menší firmy START. O peníze investorů pro další rozvoj usiluje první trojice firem: obuvnická firma Prabos, výrobce bezpilotních letadel Primoco a dodavatel především náplní do 3D tiskáren Fillamentum. Lidem, kteří mohou investovat alespoň půl milionu korun, se poprvé v historii domácího kapitálového trhu otevírá příležitost zhodnotit své peníze investicí do rozvíjejících se firem s ročními tržbami od desítek milionů korun. "Pro mě je to jeden ze způsobů, jak diverzifikovat portfolio a dát část peněz do mladých firem, které rostou," řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny český miliardář a investor Ondřej Tomek. Připraveno má 100 milionů korun. V rozhovoru trh START také podrobně popisuje šéf pražské burzy Petr Koblic. Tomek sám začal s obchodováním na burze v USA po vypuknutí ekonomické krize před deseti lety. Peníze tehdy vložil do titulů typu Apple nebo Visa.

„Vždy mě zajímaly spíše dynamické věci a cílím na technologické firmy. Technologie mě baví, myslím, že jim rozumím a mají budoucnost. Z pohledu burzovního obchodování jsem ale takové firmy nacházel spíše na jiných burzách než na té pražské. Trh START může mít velmi pozitivní dopad do celého investičního ekosystému s velkými výhodami pro mladé moderní firmy v Česku, proto mu tolik fandím,“ řekl Tomek pro HN.

Tomek pro HN popisuje realitu kapitálového trhu z pohledu menší, začínající, rostoucí firmy. „Když máte podnikatelský nápad, většinou začátek projektu financujete z vlastní kapsy nebo si půjčíte od přátel. Až se projekt rozroste, přichází byznysový anděl, tedy menší soukromý investor. Ten podpoří další růst. V poslední fázi získáváte investice od firem rizikového kapitálu. Jenomže ty jsou velmi ostražité a přísně hodnotí, zda má váš projekt vůbec šanci přežít,“ říká Tomek s tím, že v případě České republiky je podezření o to větší, protože jde o malý trh a pravděpodobnost, že se firma v budoucnu upíše na burze, čímž umožní investorům z firmy odejít, není velká. „Tohle všechno se projeví jako "sleva", za kterou investor své peníze do firmy vloží. To pro podnikatele znamená komplikovanější smlouvu a teoreticky nižší ohodnocení celé firmy například ve srovnání s jinými zeměmi, kde jsou akciové trhy vyspělejší než u nás. A právě toto může burza Start začít postupně měnit. Jsme na začátku, ale principiálně je to krok správným směrem,“ soudí Tomek.

Skrze trh START mohou podle Tomka investoři více věřit, že české firmy mají vyšší šanci prodat akcie na burze, a tím jejich podíly ve firmách udělat více likvidní. Získají šanci investice zpeněžit, aniž by se firmy musely prodávat celé, třeba zahraničním vlastníkům, což bývá častý konec nadějných českých podniků.

Máme připraveno sto milionů korun

Tomek má dle svých slov pro HN v rozpočtu připraveno 100 milionů korun, investovat hodlí skrze svou společnost Impulse Capital. „S kolegy to vnímáme jako testovací peníze. V první fázi upisování do toho dáme 8 až 15 procent z celkové částky. Všechny tři firmy, které na burzu START jdou tento měsíc, se mi líbí a mohu říct, že akcie dvou z nich stoprocentně koupíme,“ říká Tomek. Z pohledu investora soudí, že trh START pomůže v ještě jedné věci: „Bude pro investory, kteří nechtějí nést riziko spojené s tím, že budou mít minoritní podíl ve firmě, kterou nedokážou ovládat. Firmy na burze jsou pod drobnohledem regulačních orgánů.“

Tomek v rozhovoru pro HN připustil, že na trhu START by mohl být aktivní i na straně investičních příležitostí, konkrétních firem, které sám na trh pošle. „Konkrétní příklad už bych viděl. Dokážu si představit, že během následujících měsíců se začneme vážně zabývat tím, že bychom tam šli. Ale nemohu tu firmu zatím jmenovat,“ řekl pro HN Tomek. Odkryl, že z pohledu objemu zainvestovaných peněz má přes 90 procent na zahraničních trzích v akciích nebo jiných nástrojích, které lze burzovně obchodovat. „Jsem v USA připravený prodávat a peníze vložit do firem přes START, pokud se povede,“ uzavírá v rozhovoru Tomek. Celý rozhovor, z něhož jsme vybrali se svolením autora, si můžete přečíst zde.