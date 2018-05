PŘIVÁDÍME: Borussia Dortmund. Německý velkoklub nabízí špičkovou a výdělečnou přestupovou politiku i atraktivní valuaci

Borussia Dortmund je jedním z hlavních tahounů německého fotbalu již celá desetiletí, druhým nejúspěšnějším klubem v počtu Bundesligových titulů za posledních 25 let a prvním německým klubem, který vyhrál Evropskou soutěž (Pohár vítězů pohárů v roce 1966). Minulá sezóna byla pro klub jednou z těch typicky úspěšných: vítězství v německém poháru, čtvrtfinále v Lize mistrů a třetí místo v Bundeslize. V letošním ročníku si pak BVB aktuálně drží v lize třetí příčku, zajišťující opět účast v Lize mistrů. Borussia Dortmund byla jako první, a doposud také poslední, německý klub uvedena na burzu ve Frankfurtu v roce 2000. Patria Finance, v rámci cíle nabídnout lokálním investorům možnost obchodovat významné a atraktivní zahraniční cenné papíry "s českou stopou" na domácím trhu a v české koruně, přivádí na trh Free Market pražské burzy celkem 11 nových zajímavých titulů, které Vám v příštích dnech na Patria.cz postupně představíme. Borussií tento denní seriál dnes vykopáváme. Samotný projekt dual listingu startuje 22. května. Ve spolupráci pražské burzy s Patrií a členy burzy Wood & Co a Raiffeisen začne být v Praze obchodováno celkem přes 30 atraktivních zahraničních emisí.

STRATEGIE A HOSPODAŘENÍ:

Současné vedení BVB razantně změnilo fungování klubu v době, kdy se nacházel v bezprostřední blízkosti bankrotu v roce 2005. Strategie klubu je silně zaměřená na skauting a následný rozvoj mladých talentů. Součástí vybavení mládežnické akademie je speciální tréninkové zařízení, tzv. „footbonaut“ v hodnotě 3,5 mil. EUR, které podporuje nácvik „automatizmů“ při práci s míčem.

Hlavními zdroji příjmů jsou:

(i) prodeje televizních práv (v sezóně 2016-17 cca 35 % ze 400 mil. EUR tržeb)

(ii) reklama a sponzoring (25 %)

(iii) výnosy z prodeje vstupenek (13 %), dresů a dalšího souvisejícího zboží (5 %)

(iv) „jednorázové“ příjmy z prodejů hráčů (22 %).

Klub se snaží o maximalizaci sportovního úspěchu, ovšem při minimálním využití dluhového financování, tj. dosahovat rovnováhy mezi finančními a sportovními zájmy, právě i díky výchově a následnému prodeji svých hvězd do velkoklubů.

V posledních letech přestoupil např. Ilkay Gündogan do Manchesteru Citi za 27 mil. EUR (2016, příchod za 5 mil. EUR), Ousmane Dembélé do Barcelony za 105 mil. EUR (2017, příchod za 15 mil. EUR), či Pierre-Emerick Aubameyang do Arsenalu za 64 mil. EUR (2018, příchod za 13 mil. EUR). Dortmund je mj. známý tím, že patří mezi (velko)kluby s nejvyšším podílem využití mladých hráčů (do 23 let) v A-mužstvu, resp. jejich časem stráveným na hřišti. Stávající hodnota prvního mužstva se podle www.transfermarkt.de odhaduje na 240 mil. EUR a její součástí jsou takové klenoty jako Christian Pulisic (19 let, odhadovaná cena 45 mil. EUR) nebo klubová stálice a letitá opora Marco Reus (27 let, 35 mil. EUR).

V souvislosti s hospodařením také není bez zajímavosti, že lístky na ligové zápasy na vestfálském stadionu začínají na 16,7 EUR a nejdražší jsou za 54,4 EUR, což je pouze zlomek ceny, za které se dají navštívit např. zápasy Manchesteru United či Barcelony. Legendární klubový stadion Westfalenstadion (nyní formálně SIGNAL IDUNA PARK) se i díky tomu již dlouho těší nejvyššímu průměru v návštěvnosti v zemi a v Evropě, na zápasy BVB pravidelně chodí přes 80 000 fanoušků.

Klub připouští, že by mohl lístky prodávat za vyšší ceny, návštěvnost a „služba“ fanouškům je ovšem pro něj prioritou. Odměnou mu pak je mimořádná atmosféra, kterou dokáže burácející 80 000 dav vytvořit. Nicméně potenciál pro zvýšení podílu příjmů z prodeje lístků na celkových tržbách, alespoň směrem k 17 procentům jako u Bayernu Mnichov, zde jistě je. V případě anglických velkoklubů Arsenalu či Manchesteru United se prodej vstupenek podílí na celkových tržbách z 24, resp. 19 procent.

Po tržbách ve výši 405,7 mil. EUR a provozních ziscích EBITDA ve výši 74,1 mil. EUR v roce 2017 by letos mělo dojít k výraznému růst nad 500 mil. EUR u tržeb a 125 mil. EBITDA. O vylepšení výsledků by se ale mělo postarat hned několik přestupů (resp. prodejů) včetně těch mimořádných jako Dembélé a Aubameyang. Takové bude zřejmě obtížné v roce 2019 zopakovat a tržby i EBITDA mohou v roce 2019 spíše zpět poklesnout k 450 mil. EUR, resp. 90 mil. EUR. O stabilní růst tržeb by se ale měl postarat především příjem z prodeje televizních práv. Dlužno dodat, že BVB vygenerovala za posledních 5 let přes 60 mil. EUR kladné volné hotovosti a pravidelně vyplácela dividendu mezi 0,05-0,10 EUR/akcie.

Společnost se nyní obchoduje zhruba za 5x EBITDA, s diskontem vůči vlastnímu historickému průměru okolo 6x. Srovnání v „sektoru“ je poměrně obtížné, kvůli omezenému množství veřejně obchodovaných evropských fotbalových klubů (Manchester United, Arsenal, Juventus, Olympigue Lyonnais, či AS Roma), nicméně diskont v rámci „sektoru“ je ještě výraznější.

Nasajte atmosféru Westfalen stadionu...