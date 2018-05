Britská vláda je údajně na pokraji rozpadu

Britská vláda je na pokraji rozpadu, podle jednoho nejmenovaného člena kabinetu

. Premiérka T. May se poslední týdny potýká s vážným konfliktem uvnitř své vlády, která se nemůže dohodnout na obchodním směřování Velké Británie po vystoupení z EU a konci přechodného období. Zatímco proevropský ministr financí, P. Hammond, bojuje za setrvání Velké Británie v evropské celní unii, euroskeptičtí ministři zahraničí a mezinárodního obchodu, B. Johnson a L. Fox jsou tvrdě proti. Podle jejich návrhu by Británie měla mít možnost vést vlastní celní politiku mimo unii a zároveň co nejvíce omezit celní kontroly pro evropské trhy pomocí technologie „trackingu“ zboží do cílových trhů. Problémem je to, že žádná taková technologie zatím neexistuje. Situaci komplikuje i tvrdá většinová opozice ze strany parlamentu, konkrétně Sněmovny lordů, která se úpravami zákona o vystoupení z EU snaží donutit vládu k setrvání nejen v celní unii, ale i v jednotném evropském trhu. T. May zatím úspěšně krotila obě strany konfliktu tím, že se vyhýbala definitivnímu rozhodnutí. Rostoucí nervozita evropských partnerů a nedostatek času ale premiérku zřejmě brzy donutí k riskantnímu rozhodnutí, které může vést k otevřené revoltě jednoho z vládních táborů a konci její vlády.