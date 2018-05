Největší bublina na trhu je možná naplněná konopným kouřem

Jednou z oblíbených hraček investorů lačnících po akciích prudce rostoucích společností jsou již nějakou dobu takzvané marihuanové akcie. Je to již nějaký čas, co jsem se jim tu věnoval, od té doby si prošly exponenciálním růstem ke konci roku 2017, aby poté znatelně korigovaly a následně vstoupily do fáze volatilního váhání. Bude líp, nebo ještě hůř?



Konkrétní vývoj indexu cen akcií marihuanových firem z USA a Kanady popisuje následující graf. Vlna optimismu vzedmuvší se na konci minulého roku byla obrovská a i po následné korekci se stále pohybujeme na úrovních ve srovnání s většinou minulého roku značně optimistických.





Zdroj: Marihuanaindex.comBudoucnost marihuanových akcií je stále z valné části v rukou politiků a zákonodárců. Výzkumníci z ArcView Group tvrdí, že prodej legální „trávy“ minulý rok v USA vzrostl o 33 % a do roku 2021 by podle nich měl ročně růst o 28 %. S tímto číslem ale mohou oběma směry zahýbat nové zákony a regulace, tedy v konečném důsledku postoje politiků a veřejnosti. Sean Williams z Fool.com v této souvislosti poukazuje na ještě čerstvý průzkum Quinnipiac University který ukazuje na několik zajímavých faktů:Američané podle průzkumu podporují legalizaci marihuany jako nikdy v historii. Nyní pozitivní postoj k ní zastává 63 % tázaných, 33 % je proti. A co se týče podpory legalizace marihuany pro lékařské účely, ta dosahuje 93 %. Proti podobným návrhům se ale soustavně staví starší část populace. U lidí nad 65 let věku má marihuana jen asi 43 % podporu, proti je asi 52 %.Silně negativní postoje k legalizaci mají republikáni – podle průzkumu jí fandí jen asi 41 % z nich, zatímco proti je 55 %. Mimochodem Gallup na konci roku 2017 hovořil o 51% podpoře marihuany mezi voliči republikánů, a celkově je jasné, že tato část společností rostlině moc nefandí. Pro marihuanové společnosti jsou největší příležitostí naopak mladí Američané: ti v letech 18 – 34 jí podporují z 82 % a proti je jen 16 %.Obecně se pak zdá, že postoj politika k marihuaně není pro voliče moc zajímavý a podle Američanů by federální vláda neměla zasahovat do toho, jak se k ní staví jednotlivé státy. V devíti státech, kde už je možné marihuanu legálně používat, se 48 % lidí domnívá, že šlo o dobrý krok, zatímco 25 % jej považují za chybu a zbytek nemá názor. Za pozornost stojí, že jen 31 % tázaných dnes vnímá marihuanu jako drogu, která je vstupní branou k drogám tvrdým, což je výrazný posun od názoru převažujícího třeba v osmdesátých letech.Williams hodnotí výsledky průzkumu jako známku poměrně vysoké podpory legalizace, nicméně republikánská brzda podle něj bude hrát významnou roli a na federální úrovni se tedy legalizace v dohledné době čekat nedá. Je tedy dost dobře možné, že v USA se bude váhat až do dalších voleb , které by mohly změnit poměr politických sil zákonodárců.Konopné společnosti jsou ve srovnání s giganty na trhu stále jen trpaslíky. Mezi ty největší z těchto prcků patří Canopy Growth Corp, která mohutně investuje do vlastního pěstování (ve sklenících i na poli) a její předností je podle některých názorů distribuční síť a také mezinárodní expanze. V tomto smyslu jde o „kompletní firmu“, nějaký strojek na peníze tu ale nečekejme ani náhodou. CG totiž prodělává už na úrovni provozního toku hotovosti, o hotovosti po investicích nemluvě. Mezi „velké“ konopné firmy patří i Aurora Cannabis, které také v roce 2017 prudce rostly tržby, ale také je hluboko v záporu. Do třetice zmíním ještě na standardy odvětví relativně „velkou“ GW Pharmaceuticals – ta se od předchozích dvou liší, ovšem jen tím, že té tržby nerostou.O bublinách na trhu se hovoří neustále a jejich existence je v podstatě přirozená – u některých společností jsou očekávání příliš nízko, u některých zase příliš vysoko, a ty jsou oněmi bublinami. Problémem se celá věc stává jen v případě, kdy se začne jednat o plošné jevy. Konopné akcie jsou přirozeným kandidátem na bublinu. Díky mnoha pozitivním vlastnostem konopí se u nich podle mne dá vytvořit poměrně přesvědčivý dlouhodobý příběh úspěchu a prospěchu. Na stranu druhou tu jsou stále obrovské otazníky týkající se negativ a rizik marihuany, postoje společnosti, politiků a podobně. A v neposlední řadě tu nehovoříme o firmách, které se do tohoto běhu na dlouhou trať pouštějí se solidním tokem hotovosti a schopností samofinancování. Přál bych si, aby šanci dostaly, ale přání nejsou dobrým základem investičního rozhodování.