Dražší ropa a devizové trhy. Zaměřeno na eurové páry

Donald Trump v úterý oznámil, že Spojené státy odstupují od íránské jaderné dohody. Tento krok se podepsal (a zřejmě ještě podepíše, byť je spojen s mnoha otazníky) především na trhu s ropou, kde se černá komodita vyhoupla téměř na svá čtyřletá maxima. Jak teď budou reagovat devizové trhy?

Spojené státy s odstoupením od íránské dohody na zemi Blízkého východu opětovně uvalí i sankce. Ty se budou s nejvyšší pravděpodobností týkat nejen finančního sektoru, ale především toho energetického, kde má největší terč na zádech export ropy. A právě tento krok se projevuje na vyšších cenách komodity, jejichž dopad můžeme pozorovat na vybraných světových měnách. Na tuto specifickou problematiku se zaměřil analytický tým Danske Bank, který vytvořil seznam několika měnových párů s eurem, u nichž je citlivost na výkyvy cen ropy nejvyšší, a to z hlediska možného posílení či oslabení.

Banka vycházela ze tří faktorů. Tím prvním byla relativní výše exportu do Evropy měřená jako rozdíl mezi čistým exportem eurozóny a čistým exportem individuálních zemí následně vyjádřený jako procento HDP. Dalším je současná beta sledovaných párů měřící jejich citlivost v závislosti na vývoji cen ropy. A nakonec jde o historický vývoj reflektující reakci vybrané devizové dvojice na situaci z roku 2015, kdy ceny ropy po íránské jaderné dohodě klesly o cca 10 %.

Na základě těchto tří pilířů banka identifikuje celkem čtyři páry, u kterých by se růst cen ropy mohl projevit nejcitlivěji, a to jejich oslabením vůči euru. Konkrétně jde o tureckou liru (EURTRY), japonský jen (EURJPY), švýcarský frank (EURCHF) a o indonéskou rupii (EURINR). Oproti tomu pak stojí skupina těch měn, které by z růstu cen černé komodity měly naopak profitovat. Jde především o ropné exportéry (na rozdíl od předchozí skupiny, kde šlo i importéry), tedy o kanadský dolar (EURCAD), norskou korunu (EURNOK) a ruský rubl (EURRUB).

V případě dolaru vůči euru sice někteří investoři sází na to, že by dražší ropa mohla vytvořit určitý tlak na oslabení americké měny, analytici Danske Bank jsou ale mnohem klidnější. Podle jejich měření totiž EURUSD vykazuje pouze nepatrnou citlivost na vývoj ropných cen, proto by i v rámci příštích dní měly převážit katalyzátory aktuální dolarové rally, zejména ekonomická a úroková divergence mezi USA o zbytkem světa.

Celkově však platí, že situace, kdy sílí dolar a společně s ním rostou ceny ropy, je poměrně vzácná. Podle serveru Bespoke je aktuální dění v pořadí teprve jedenáctým případem od roku 1983, kdy si USD připisuje za poslední týdny zisky o více než 3 % a ropa o víc jak 10 %.

Co se týče včerejšího dne, dolar v ranních hodinách navázal na předchozí zisky. Během dopoledne však jeho síla – ať už vůči euru či vyjádřením dolarového indexu – začala postupně slábnout. Stalo se tak i přesto, že výnosy amerických dluhopisů rostly (např. výnos 10letého instrumentu se dostal krátce opět nad hranici 3 %).

A právě s rostoucími výnosy by dolar mohl získat další podporu, byť, jak už jsme poukazovali dříve, jen omezenou. Na dluhových instrumentech by se aktuálně mohla podepisovat zejména inflační očekávání spojená s růstem cen ropy. Zaměříme-li se na vývoj 5Y5Y inflačních forward swapů, včera jsme sice pozorovali posun směrem vzhůru, na druhou stranu se ale stále nacházíme pod letošními maximy. Podobně tomu bylo i u dluhopisů zajištěných proti inflaci, jejichž výnosy ve srovnání s ostatními bondy nenaznačovaly jakkoliv výrazně zvýšenou poptávku.

K dalšímu dokreslení (dle včera zveřejněných čísel o něco mírnější) představy ohledně růstu amerických cen včera přispěl výsledek indexu cen výrobců, který v dubnu vykázal zpomalení z 3 % na 2,6 % meziročně. Ještě důležitější bude dnes zveřejněná inflace měřená indexem spotřebitelských cen. V tomto případě trh očekává zrychlení z 2,4 % meziročně na 2,5 %. Jakékoliv číslo citelně vyšší než to březnové a než očekávání by tak pro dolar mohlo představovat určitou podporu.

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje kolem 1,1868 EURUSD. Podle naší predikce by se dvojice měla během dne pohybovat v rozmezí 1,1835 až 1,1936 EURUSD.*

Koruna si v první polovině týdne prošla oslabením, a to krátce až k hranici 25,60 za euro. Za tímto posunem stál nejen další státní svátek spojený s minimální likviditou, ale i pokračující trend odlivu investorů od eura i rizikovější měn směrem k dolaru. Během včerejšího dne se však domácí měně podařilo část předchozích ztrát umazat.

K dalšímu vývoji kurzu dnes nepochybně přispěje výsledek dubnové inflace. Odhad trhu pracuje s mírným zrychlením z březnových 1,7 % meziročně na 1,8 %, aktuální prognóza České národní banky pak odhaduje 1,9 %. Dle očekávání by se tak tempo tuzemských cen mělo stále držet pod inflačním cílem. A pokud by byl výsledek o poznání horší, než předvídá trh či ČNB, na koruně by se to mohlo projevit jejím mírným oslabením.

Vedle inflace bude zveřejněna i míra nezaměstnanosti za duben. V tomto případě by mělo dojít na pokles z předchozích 3,5 % na 3,2 %. I tak ale nečekáme, že by reakce kurzu na tento údaj měla být jakkoliv výrazná, především ve srovnání s inflací.

Momentálně se koruna vůči euru obchoduje na 25,58 EURCZK. Během dne by se měla držet v pásmu 25,47 až 25,60 EURCZK, ve dvojici s dolarem pak od 21,41 do 21,59 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

