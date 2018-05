Summary: Deutsche Telekom pokračuje klidně dál

Deutsche Telekom, kterou našinci znají spíše jako T-Mobile, má za sebou klidný kvartál. Tržby sklouzly meziročně o 4 % yoy na 17,9 mld. EUR zásluhou horšího výkonu amerického segmentu (T-Mobile US). Vesměs se však tržby držely konsensu trhu, jelikož právě od amerického segmentu očekával trh ještě horší čísla. Ukazatel EBITDA stagnoval na 5,6 mld. EUR, přičemž zlehounka překonal predikce. Tady si zásluhu opět připisuje Amerika, od níž se čekaly horší výkony. EBITDA marže se však vlastně rozšiřuje na 31,2 % (+140 bps yoy). Čistému zisku na akcii pomohl nižší počet volně obchodovaných akcií, díky čemuž se vyšvihl o 4 centy nad konsensus (0,25 EUR proti 0,21 EUR). Bez této podpory by čistý zisk trochu zaostal za predikcemi.



Provozní metriky nadále šlapou jako hodinky. Na optické sítě se mezikvartálně napojilo dalších 430 tis. zákazníků, čímž jejich celkový počet dosahuje 6,2 mil. a podíl na retailové klientele téměř 47 % (+3 p.b. qoq). Na All-IP architekturu pevných linek se přesunulo 850 tis. klientů. Dostáváme se tak na 12,8 mil. klientů připojených k síti tímto pro Deutsche Telekom levnějším způsobem. V poměru k celkovému počtu klientů pevných linek to dělá 67 % (+5 p.b. qoq).





v případě ukazatele EBITDA. Původních 23,2 mld. EUR bylo navýšeno na 23,3 mld. EUR . Poděkovat se můžeme americkému T-Mobile , jenž také navyšoval svůj výhled. Volný cashflow zůstává nadále na 6,2 mld. EUR Co se týče fúze T-Mobile US a Sprint, pro Deutsche Telkeom z ní vyplývají dva důležité body. Prvním je 42% podíl v nově vzniklé společnosti, jenž vzhledem k 27% vlastnictví ze strany Softbank a 31% free-float dovolí Deutsche Telekom . Druhý bod se dotýká značného dluhu, který přijde spolu se Sprintem a jenž u Deutsche Telekom vykopne poměr čistého dluhu a EBITDAManagement je ale přesvědčen, že díky značnému objemu generovaného volného cashflow se do stanovaného rozmezí vrátí do roku 2021. Deutsche Telekom v průběhu dne klesají o 2 %.