Čína a USA se zavázaly vyřešit obchodní spory dialogem

Čína a Spojené státy dosáhly shody v některých oblastech svých obchodních sporů, stále však přetrvávají relativně velké neshody v oblastech jiných. S odvoláním na informace čínského ministerstva obchodu to dnes uvedla tisková agentura Nová Čína, podrobnosti však neposkytla. Obě strany se podle ní zavázaly vyřešit obchodní spory prostřednictvím dialogu.



Zástupci obou zemí jednali o zvýšení vývozu z USA do Číny, o obchodu se službami, ochraně práv duševního vlastnictví a o tom, jak vyřešit používání cel a necelních opatření, tedy jiných opatření než cel, která omezují obchod mezi zeměmi.





"Obě strany si uvědomují, že v některých otázkách existují stále velké rozdíly a že musejí pokračovat v práci , aby dosáhly dalšího pokroku," řekl po setkání čínský vicepremiér Liou Che. Nyní by měl být vytvořen postup pro další jednání o příslušných tématech."Dosavadní dílčí informace naznačují, že zatím neexistují konkrétní kroky, které by bylo možné podniknout ke zmírnění obchodního napětí. V tomto ohledu jednání (mezi Čínou a USA) nezmírňuje obavu ohledně růstu regionu," komentoval výsledky analytik Andy Ji z Commonwealth Bank of Australia. Hlavní konzultant společnosti Agriculture Consultancy Shanghai Li Čchiang ale označil zprávy v zásadě za vítězství, protože je to lepší než obchodní válka.Americký ministr financí Steven Mnuchin novinářům po schůzce řekl, že jednání s čínskými zástupci bylo velmi dobré. Víc se ale nechtěl k situaci vyjadřovat.Americký prezident Donald Trump kritizuje Čínu za údajné krádeže amerického duševního vlastnictví a vysoké obchodní přebytky. Hrozí, že uvalí cla na dovoz čínského zboží do USA v hodnotě kolem 150 miliard dolarů (3,2 bilionu Kč ) ročně. Peking již představil své plány na odvetná opatření a na finančních trzích panují obavy, že spor mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa přeroste v obchodní válku.List The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na dokumenty vydané před jednáním uvedl, že americká delegace žádala Čínu, aby do roku 2020 snížila obchodní přebytek se Spojenými státy o 200 miliard USD a snížila cla na všechny produkty na úroveň, která nebude překračovat výši cel uvalených Spojenými státy. Delegace také požádala Čínu, aby zastavila subvence pro vyspělé technologie. Podle WSJ čínští představitelé považují návrh za nepoctivý.Agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje také uvedla, že Čína požádala Spojené státy, aby pozměnily rozhodnutí ohledně čínského výrobce telekomunikačních zařízení ZTE. Washington zakázal v dubnu americkým podnikům prodávat software a součástky ZTE. Zákaz patrně souvisí s kauzou nelegálních dodávek amerického zboží a technologií do Íránu. Washington sice tvrdí, že zákaz nesouvisí s širší obchodní politiku, v Číně ale panuje přesvědčení, že kroky proti ZTE jsou součástí širšího obchodního sporu mezi oběma zeměmi.Trump již dříve žádal Čínu, aby snížila svůj obchodní přebytek se Spojenými státy z nynějších 375 miliard USD o 100 miliard USD , poznamenala agentura AP.