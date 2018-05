Výsledky KB za 1Q18 mírně nad našimi odhady

Komerční banka reportovala za první kvartál roku čistý zisk ve výši 2 999 mil. EUR, mírně nad naší projekcí. Banka změnila strukturu reportovaných výsledků na základě standardů IFRS 9, z tohoto důvodu nejsou jednotlivé položky výsledovky plně srovnatelné s našimi i tržními odhady. Pozitivní je 3% růst úrokových výnosů a jen mírný pokles výnosů z poplatků. Na druhou stranu výnosy z finančních operací výrazně propadly oproti mimořádně silnému 1Q17, který byl podpořen koncem fixace měnového kurzu ze strany ČNB. Provozní náklady byly nižší o téměř 5 % r/r, nicméně po očištění o odpis budovy v 1Q17 by vzrostly o 1,3 %. Rizikové náklady byly již 4. kvartál po sobě kladné, to znamená, že rozpouštění opravných položek bylo vyšší než jejich tvorba. Po očištění o jednorázové položky (prodej budovy, prodej podílu v CATAPS) by čistý zisk poklesl o 8 % r/r, výhradně kvůli zmíněnému poklesu výnosů z finančních operací.

Celkově hodnotíme výsledky mírně pozitivně, a to především díky růstu úrokových výnosů a přetrvávající dobré kvalitě úvěrového portfolia. Na druhou stranu si nemyslíme, že by reportované informace měly mít výraznější dopad na pohyb akcií.