Evropu čeká mírný květen. Duben byl nejteplejší od r. 1981

Podle analytiků společnosti Meteogroup U.K. by květen měl být z hlediska vývoje počasí mírný. Duben byl nejteplejší od roku 1981, 19. duben pak byl vůbec nejteplejším dubnovým dnem za posledních 70 let. Letošní zima naproti tomu byla nejchladnější od roku 2012.Podle dalších odhadů by květen v centrální a východní Evropě měl být teplotně nadprůměrný a to řádově o 2-3 stupně Celsia. 10letý průměr se pohybuje od 13-14 stupňů Celsia.Západ a jihozápad Evropy by naopak měl být v květnu teplotně pod dlouhodobými průměry.Relativně nejtepleji by mělo být v květnu ve Švédsku, Finsku a v pobaltských státech.Odhaduje se, že produkce německých solárních elektráren by mohla na konci prvního květnového týdne dosáhnout nového absolutního rekordu na úrovni 27,754 MW.