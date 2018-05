USA prodloužily EU celní výjimku, Brusel chce trvalou dohodu

Spojené státy v noci na dnešek o měsíc prodloužily Evropské unii a také skupině dalších států včetně Kanady, Mexika či Austrálie dočasnou výjimku z placení cel na dovoz hliníku a ocele. Prodloužení výjimky, která původně platila do dneška, je podle prohlášení Bílého domu poslední. Evropská komise v komentáři sdělila, že toto dočasné opatření protahuje nejistotu na trhu a že Evropská unie chce být z celního režimu trvale vyjmuta.



"Vláda prodlužuje jednání s Kanadou, Mexikem a Evropskou unií o závěrečných 30 dní. Ve všech těchto jednáních se vláda zaměřuje na kvóty, které omezí dovoz, zabrání překládce a ochrání národní bezpečnost," uvedl Bílý dům. Platnost výjimky podle Evropské komise vyprší k 1. červnu.





Komise, která usiluje o trvalé vyjmutí z cel na ocel a hliník, vzala rozhodnutí USA na vědomí s tím, že to jen prodlužuje nejistotu na trhu a už nyní ovlivňuje obchodní rozhodování. Opatření proti EU nemohou být podle komise zdůvodňována otázkou americké národní bezpečnosti.Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová byla v minulých týdnech opakovaně v kontaktu s americkým ministrem obchodu Wilburem Rossem a tyto diskuse budou podle EK pokračovat.Evropské sdružení výrobců oceli Eurofer označilo americký krok za "vítaný, i když jen dočasný" a také podle něj se Washington rozhodl pro pokračující nejistotu v mezinárodním obchodu. EU podle šéfa sdružení Axela Eggerta nesmí podlehnout jednostranným obchodním opatřením a dál musí prosazovat mnohostranná řešení problémů v rámci pravidel Světové obchodní organizace (WTO).Trump cla na dovoz ocele ve výši 25 procent a desetiprocentního cla na dovoz hliníku uvalil v březnu, rozhodnutí zdůvodňuje ochranou amerického hospodářství. Evropská komise trvá na tom, že Evropa není zdrojem nadměrné kapacity v produkci ocele a hliníků.Washington podle médií v případě EU podmiňoval dlouhodobou dohodu dobrovolným omezením vývozu na 90 procent průměrné úrovně z let 2016/2017, což unie odmítla. Kvóty na dovoz odmítly i Mexiko a Kanada, která je největším vývozcem ocele do USA.EU každoročně vyveze do Spojených států ocel za 6,4 miliardy eur (163,8 miliardy Kč ). Unie pohrozila, že pokud budou cla platit, zavede vlastní odvetná cla na americké zboží od kosmetiky po motocykly, jehož roční hodnota dovozu do EU dosahuje 2,8 miliardy eur . Kvůli postupu USA se už EU obrátila na WTO.Jednání o trvalé výjimce budou USA také pokračovat s Kanadou a Mexikem, se kterými v současné době Washington vyjednává o nové podobě Severoamerické dohody o volném obchodu ( NAFTA ). Naopak s Argentinou, Austrálií a Brazílií se již USA v zásadě dohodly a do měsíce mají být dojednány všechny podrobnosti dohody. S Jižní Koreou se USA na trvalém osvobození od cel na ocel již shodly.