Pro Trumpa je Evropa jen „otravným klientem“

Německá kancléřka Angela Merkelová mířila do Bílého domu s nadějí, že dojde k resuscitaci transatlantických vztahů. Chtěla také přesvědčit Donalda Trumpa, aby upustil od své politiky v oblasti mezinárodního obchodu a přehodnotil svůj postoj k Íránu. Matthew Karnitschnig na stránkách Politico ovšem tvrdí, že setkání tak růžově neprobíhalo.



Trump na společné tiskové konferenci hovořil o potřebě „recipročního partnerství“ a poukázal na obchodní deficit ve výši 150 miliard dolarů, který mají Spojené státy s EU. Pak se americký prezident věnoval výdajům na obranu, což je další téma, kterým útočí na Německo a další evropské země, které podle něj neplatí férový podíl v této oblasti. „NATO je bezvadné, ale pomáhá Evropě víc než nám, takže proč jsme to my, kdo platí ten největší podíl,“ ptal se Trump.



Americký prezident se podobným prohlášením věnuje pravidelně, ale když tak činí během návštěvy Angely Merkelové, jde bez přehánění o diplomatickou urážku. Trump sice opakuje, že on a Merkelová mají výborný vztah, ale jejich řeč těla hovoří jinak. Merkelová je zvyklá, že je tím nejmocnějším člověkem v jednacích místnostech a během Trumpova projevu stála s pevně sevřenými rty a pohledem upřeným stranou. Její počáteční pokus o nastolení přátelské atmosféry chválou pomoci, které se Německu ze strany USA dostávalo po celá desetiletí, velký efekt neměl.



Merkelová se s Trumpem setkala poté, co na návštěvu Washingtonu přijel francouzský prezident Emmanuel Macron. Jeho vztah s Trumpem se zdá být mnohem lepší, ale ani on nedokázal amerického prezidenta přesvědčit, aby změnil kurz v oblasti cel. Celkově se tak podle Politica zdá, že americko-evropské vztahy jsou i po návštěvě Macrona a Merkelové tak problematické jako doposud. Ulrich Speck z Aspen Institute dokonce tvrdí, že Trump jedná s Evropou jako „s otravným klientem, který je jen na přítěž“ a ne jako s respektovaným partnerem.



Po zvolení Trumpa americkým prezidentem byla Merkelová některými lidmi považována za poslední baštu liberálního západního řádu. Během tiskové konference s Trumpem ale podle Politica někdy budila dojem, že by zoufale ráda získala Trumpovu náklonnost. Ten ale jen zmínil, že vztah mezi USA a Německem má obrovský potenciál, nicméně musí být férový. Po dvaceti minutách pak tiskovou konferenci náhle ukončil a když Merkelovou odváděl od mikrofonů, pochválil ji za její projev.



Zdroj: Politico