Asda a Sainsbury's v Británii vytvoří supermarketovou jedničku

Britská maloobchodní společnost Sainsbury's se dohodla na spojení s konkurentem Asda, který je divizí amerického gigantu Walmart. Oznámily to dnes firmy, které svůj záměr avizovaly již o víkendu. Pokud plán schválí regulační orgány, sloučená skupina vystřídá rivala Tesco na postu největšího řetězce supermarketů v Británii.



Skupinu povede generální ředitel Sainsbury's Mike Coupe. Walmart v ní získá podíl 42 procent a navíc obdrží téměř tři miliardy liber (87 miliard Kč). Transakce tak firmu Asda ohodnocuje na zhruba 7,3 miliardy liber (211 miliard Kč).





Tržní hodnota Sainsbury's podle pátečního závěru na burze činila šest miliard liber (174 miliard Kč ). Dnes však cena akcií podniku v reakci na zprávu o fúzi vzrostla až o 21 procent a dostala se na nejvyšší úroveň od července 2014. Dolů naopak zamířily akcie konkurentů Tesco a Morrisons.Sainsbury's je nyní druhým největším řetězcem supermarketů v Británii, zatímco Asda je na třetí příčce. Coupe uvedl, že firmy v rámci spojení neplánují žádné uzavírání obchodů ani propouštění zaměstnanců prodejen.Spojení řetězcům sníží náklady, zlepší jejich pozici při nákupu zboží a umožní jim lépe čelit konkurenci ze strany německých diskontních prodejců Aldi a Lidl, kteří v poslední době v Británii rychle zvyšují svůj tržní podíl. Sainsbury's tvrdí, že spojení s rivalem Asda umožní u řady produktů snížit ceny až o deset procent.Sloučená skupina bude zahrnovat 2800 obchodů a 330.000 zaměstnanců. Fúze by nicméně mohla narazit na odpor ze strany regulačních úřadů. Coupe nevyloučil, že regulátoři si výměnou za schválení transakce vynutí prodej některých obchodů. Podle serveru BBC rovněž předpověděl, že transakce bude dokončena do podzimu příštího roku.Stínová ministryně obchodu Rebecca Longová-Baileyová z Labouristické strany již vyzvala k prošetření plánovaného spojení a vyjádřila obavy z negativního dopadu fúze na dodavatele. Sloučená skupina by podle ní měla "obrovskou kupní sílu, což by jí poskytovala příležitost k velmi tvrdému vyjednávání s dodavateli".Šéf Liberálních demokratů Vince Cable uvedl, že britský antimonopolní úřad CMA by měl přimět firmy k prodeji některých obchodů v případě, že by sloučená skupina měla v některé oblasti dominantní postavení.