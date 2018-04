Co bude ovlivňovat ceny akcií v dalších měsících?

To, jak investoři zareagují na současný vývoj na trzích a jak brzy se mu přizpůsobí, bude mít vliv na pohyby cen aktiv po zbytek roku. Které faktory přitom mohou ovlivňovat rozhodování investorů v nejbližších měsících?

Pokles amerického akciového indexu S&P 500 o 2,9 % za první čtvrtletí nepůsobí nejlépe (stejně jako nejhorší dubnový start od roku 1929), ale nejde o jediný faktor, který ovlivňuje myšlení investorů. Jde o více věcí, které měly a ještě budou mít vliv na psychiku investorů.

1. Příliš mnoho investorů má v portfoliích nadvážené technologické tituly. Velké technologické firmy prakticky od roku 2010 neustále posilují, díky čemuž (a také díky nízké volatilitě) do nich investovalo mnoho nezkušených investorů bažících po snadném výdělku. Informace o úniku osobních údajů ale srazily akcie Facebooku o pětinu níže a stáhly dolů celý sektor.

Investoři tak začali více reagovat na pohyb ceny než na fundamenty, což může vést ke zvýšené volatilitě v technologickém sektoru. Zatím to nevypadá na takový průšvih jako na přelomu tisíciletí, ale ostražitost je namístě.

2. Velké technologické firmy nejsou strojem na zisky ovládaný umělou inteligencí. Jde spíše o nesourodou skupinu výrobců hardwaru a softwaru, u nichž hraje velkou roli lidský faktor. Samořízená auta nejsou dokonalá, Facebook a Google čile obchodují s daty svých uživatelů a Tesla se asi nikdy nedostane do zisku. Doteď to na burze fungovalo hezky, ale investoři přestávají rozumět tomu, jak vlastně tyto společnosti generují hotovost a zisky. A to se nakonec projeví v cenách jejich akcií.

3. Lidé nechápou, jakou funkci má na trzích volatilita. Náhlý přechod z extrémně klidného prostředí k vyšší volatilitě společně s vysokým oceněním vyvolává strach a dává vzpomenout na krach z roku 1987. Kdybychom ale nebrali v potaz vývoj mezi roky 2010 a 2017, volatilita se vrátila na svůj dlouhodobý průměr. Jde o zdravý vývoj, jakkoli na mnohé investory působí jinak.

4. Nic není zadarmo, ani sliby z Washingtonu. Loni se akciím dařilo díky příslibu daňové reformy, letos se jim nedaří kvůli haprujícímu světovému obchodu. Trumpovy tweety o akciích sice minulý rok mohly vypadat jako podpora trhu ze strany prezidenta, opak je ale pravdou, protože mnohé z Trumpových "novinek" nejsou pro akciové trhy pozitivní.

5. Korelace akciových sektorů při problémech na trzích roste. V roce 2017 klesla korelace mezi jednotlivými akciovými sektory z 80 % na 50 %. Růst volatility v posledních měsících však vede také k opětovnému růstu korelace na úrovně z doby před prezidentskými volbami. A tak to zřejmě po nějakou dobu zůstane.

6. Pevně úročená aktiva opět hrají důležitou roli. Pokles na akciových trzích na začátku února byl doprovázen růstem výnosů státních dluhopisů, později došlo také k růstu LIBOR a výnosů firemních bondů. To se samozřejmě akciovým investorům nelíbí. Fed má v plánu další zvyšování sazeb a investoři si nejsou jisti, zda to banka letos stihne třikrát, či čtyřikrát.

Sledovat je potřeba také spread mezi výnosy desetiletých a dvouletých státních dluhopisů USA. Ten je nyní na dlouholetém minimu okolo 50 bazických bodů, kde byl naposledy na začátku finanční krize. Pokud by měl nadále klesat, bude to opět podhoubí pro problémy na trhu s akciemi.

Všechny uvedené faktory ukazují na to, že nálada a smýšlení investorů se v posledním čtvrtletí oproti posledním několika rokům výrazně změnily. Nejbližší vývoj bude záviset zejména na tom, jak se investoři dokáží přizpůsobit novým podmínkám na trhu.