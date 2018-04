Každý desátý Čech zvažuje požádat o ruku na Prvního máje

Češi v loňském roce uzavřeli nejvíce sňatků za posledních 8 let, téměř 51 tisíc. K zásnubám předcházejícím samotné svatbě vyhledávají romantické příležitosti. Podle průzkumu klenotnictví ALO diamonds totiž letos každý desátý dotázaný plánuje požádat o ruku na Prvního máje, tedy svátek zamilovaných. Ačkoliv svatbu většina zasnoubených párů loni naplánovala na červen, polovině Čechů dle průzkumu na datu svatby nezáleží.



Podle informací Českého statistického úřadu (ČSÚ) překonal počet uzavřených svateb v loňském roce poprvé po 7 letech padesátitisícovou hranici. Celkem v roce 2017 v České republice přibylo 50,8 tisíce nových manželství, tedy o 2,6 tisíce více než v předchozím roce. Češi také okamžiky své žádosti o ruku plánují s ohledem na romantické příležitosti, které k zasnoubení přímo vybízejí. Podle průzkumu největšího českého klenotnictví ALO diamonds plánuje každý desátý dotázaný požádat o ruku na Prvního máje, tedy tradiční český svátek zamilovaných.



Měsícem svateb je červen, květen je zatížený pověrou

Nejvíce svateb hlásí statistiky ČSÚ za loňský rok na měsíc červen, nejméně potom na leden. Průzkum ALO diamonds také ukázal, že pětina (21 %) dotazovaných stále věří pověře, že májové svatby nepřinášejí do manželského svazku štěstí, a proto by odmítli svatbu v květnu. Tento postoj zaujímají především ženy, z nichž pověrčivost uvedla každá čtvrtá dotazovaná, zatímco mužů necelá pětina. Dávné rčení však již v dnešní době nemá opodstatnění. Májové svatby totiž nebývaly uzavírány proto, aby se děti počaté brzy po svatbě nenarodily do období po zimě s nejmenšími zásobami potravin. Téměř polovině (45 %) respondentů letošního průzkumu však na datu svatby nezáleží.



Tradicí je zásnubní prsten s diamantem

K zásnubám neodmyslitelně patří také zásnubní prsteny. „Zásnubní tradicí jsou prsteny z bílého zlata s kvalitními přírodně bezbarvými diamanty, které si zákazníci žádají ve zhruba 60 % případů. V posledních letech však roste také popularita barevných diamantů, ale i dalších barevných drahokamů, jako jsou safíry, smaragdy nebo rubíny,“ uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel klenotnictví ALO diamonds. Tradiční varianta diamantových zásnubních prstenů má jeden centrální kámen, stále populárnějšími se ale stávají i prsteny osázené ještě dalšími menšími diamanty. Podle zásnubního prstenu by potom měl být sladěn i design prstenů snubních, které si partneři vyměňují během svatebního obřadu.