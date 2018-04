Apple Irsku doplatí 13 mld. USD na daních

Podle agenturních zpráv se Apple dohodl s Irskem na doplacení 13 mld. USD z daňových nedoplatků plynoucích z neoprávněného čerpání daňových výhod. Apple by měl zmíněnou sumu postupně splácet na speciální účet, kde budou blokovány a budou čekat na rozhodnutí odvolání nejvyššího evropského soudu proti rozhodnutí eurokomisařky pro hospodářskou soutěž.Rozhodnutí EK o doplatku padlo již srpnu 2016. EK následně ve věci žalovala přímo samotné Irsko.EK vede podobné pře jako s Applem také s dalšími nadnárodními obry jako jsou Amazon , Google a další. Pokud by skutečně došlo k rozhodnutí o oprávněnosti požadavku na doplacení daní, jednalo by se výrazný průlom v tomto směru.