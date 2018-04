Quo vadis, dolare?

Jak se zdá, dolarová rally posledních dní si dala pauzu. Americká měna během úterý krátce pokořila hranici 1,220 za euro, následně se však posunula zpět k o něco slabším hodnotám. Klíčová otázka tak zní – jsou nedávné zisky dolaru první krůčky nového býčího trendu, nebo jde jen o přechodnou záležitost?

Zaměříme-li se na události ze závěru minulého a ze začátku tohoto týdne, nejčastěji zmiňovaným motorem zisků americké měny byly rostoucí výnosy dluhopisů. Vedle toho ale působí i další fundamenty, včetně upravování pozic u ostatních měn (futures), které dolaru otevřely prostor k posílení.

Jak upozorňuje FX a makro stratég banky ING Viraj Patel, mezi výkonností měn a upravováním pozic existuje úzké propojení. Ty měny, u kterých investoři od prosince 2017 navyšovali svou „býčí“ expozici, tedy na long, nejvíce (libra, novozélandský dolar, japonský jen, euro, mexické peso), jsou zároveň měnami, které letos vůči dolaru zpevnily nejvíce (viz levá fialová část grafu). Zaměříme-li se pak na měny, u kterých byl od poloviny dubna pozorován největší nárůst čistých long pozic (libra, novozélandský dolar, peso), jde současně o ty, jež za poslední týden vůči USD oslabily nejvíce (viz pravá modrá část grafu).

„Jasné spojení mezi tvorbou devizových pozic a výkonem daných měn tak naznačuje, že nedávná rally dolaru není ničím jiným než krátkodobou záležitostí, kterou živí dva hlavní body,“ píše ve své analýze Patel. „Zaprvé hrají roli lokální faktory jako slabší britská a novozélandská data či nejistota kolem mexické prezidentské volby. Zadruhé jsme svědky oslabení nedávných fundamentů nahrávajících slabšímu dolaru,“ vysvětlil.

Měnou, která si zaslouží o něco detailnější analýzu, je euro. V jeho případě se hedgeové fondy během minulého týdne vrhly na hromadné sázky na long, které se tak dostaly až na svá historická maxima. Zatím jsme však vzhledem k akumulaci těchto pozic pozorovali jen mírné oslabení vůči dolaru. V tomto případě dle Patela sehrála roli jednak nervozita před čtvrtečním zasedáním Evropské centrální banky, stejně jako fakt, že se k této sázce uchylují tzv. „real money“, tedy investoři sázející na dlouhodobou strategii, nikoliv krátkodobí spekulanti.

Nedávno jsme zároveň upozornili, že sázky na short dolaru se dle Komise pro obchodování s komoditními futures dostaly na nejvyšší hodnoty od ledna 2013. I přesto, že se jejich velikost ještě o něco posunula, a to až na 280 tisíc, podle banky ING tento trend v posledních dnech oslabuje. Je to dáno nejen tím, že jde o mnohaletý rekord, ale především, jak již bylo zmíněno, oslabením strukturálních fundamentů nahrávajících slabému dolaru (obchodní a geopolitická rizika, dvojí deficit atd.).

Jestliže by pro nás měla být historie vodítkem, v dobách, kdy jsme pozorovali obdobné osekání short pozic na dolaru, následná reakce spotového kurzu byla pouze krátkodobá. V průměru se výkon širšího dolarového indexu v této době posunul o zhruba 1,1 % výše. Pokud bychom se zaměřili na poslední takový případ, kterým byl říjen 2017, podle Patela by nás mohly čekat ještě zhruba tři až čtyři týdny, kdy se sledovaný index bude pohybovat na vyšších hodnotách. Až poté bychom se mohli dočkat další vlny oslabení. Mějme však na mysli, že současná situace je odlišná, už jen vzhledem k výše zmiňovaným rizikům. Scénář by se tak, například po jednom tweetu, mohl značně urychlit.

Z hlediska vývoje posledních dní, dolar během úterý umazal část svých předchozích zisků, a to i přesto, že výnosy amerických dluhopisů dále rostly (10letý instrument se dostal poprvé od ledna 2014 na hranici 3 %). Během dnešního rána pak startuje další ziskovou vlnu – aktuálně se vůči euru obchoduje na 1,221 EURUSD. Během dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí 1,216-1,227 EURUSD.*

Koruna se během včerejšího dne krátce posunula až k hranici 25,47 za euro, což je její zhruba měsíční minimum.

K silnějším hodnotám domácí měně nepomohl ani komentář člena bankovní rady České národní banky Marka Mory, který hovořil o vytvoření prostoru pro zvyšování sazeb za předpokladu pomalejšího zpevňování koruny. Nikterak nezapůsobily ani o něco lepší ukazatele podnikové a souhrnné důvěry.

Po Morovi dnes přebral pomyslnou štafetu další člen bankovní rady ČNB, a to Tomáš Nidetzký. Ten v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že další vážnou debatu o sazbách očekává až ke konci letošího roku. „Na základě současného vývoje očekávám, že v tomto roce sazby zvýšíme ještě jednou,“ uvedl.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Aktuálně se koruna obchoduje na 25,43 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,40 až 25,46 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 20,70 až 20,92 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

