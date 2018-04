Index strachu: Obava z manipulací se vrátila

Podezření z manipulací s indexem strachu je zpátky. Vyvolaly je neobvyklé pohyby z minulého týdne, kdy si index volatility VIX během několika minut připsal 10 %. Brutální vzestup kolísavosti nastal už dříve, totiž na začátku února. Regulátoři jsou od té doby ve střehu.

Na nejnovější masivní vzestup upozornil list Financial Times. Došlo k němu zhruba minulý týden ve středu, zhruba v době, kdy probíhá měsíční aukce, ve které se stanovují ceny derivátů navázaných na tento index. VIX se během ranní aukce během 30 minut vyšvihl z více než 15 až na více než 17 bodů. Širší americký akciový index S&P 500, jehož pohyby by měl VIX odrážet, přitom žádný větší výkyv nezaznamenal.

Zdroj: Les Echos

„Tento pohyb vyvolává dojem, že existují anomálie ohledně fixingu indexu VIX, » řekl nejmenovaný analytik francouzskému finančnímu listu Les Echos. "Zdá se, že zde jsou opakované problémy nebo dokonce manipulace s kurzy, jistotu ale nemáme,“ dodal.

VIX vyletěl, když krátce před koncem aukce v Chicagu v 08:30 někdo umístil sázky na trhu s opcemi a zaplatil 2,1 milionu USD za tyto papíry, sázející na to, že index S&P 500 klesne v následujícím měsíci (tedy od středy 18. dubna do 18. května) o 50 %. Výsledná úroveň indexu VIX určuje vypořádací cenu opci a futures na VIX, se kterými se v posledních letech roztrhl pytel. Se samotným indexem VIX se přitom neobchoduje.



“Někdo utratil spoustu peněz za opce, které za měsíc pravděpodobně vyprší jako bezcenné,” uvedl podle listu FT šéf derivátových strategií ve společnosti Macro Risk Advisors Pravit Chintawongvanich. “Ošklivé vysvětlení by mohlo být takové, že někdo byl ochotný přijít o peníze v obchodování s opcemi, aby vydělal na pozicích na VIX, které držel.”



Společnost CBOE Global Markets, která index VIX vypočítává, již v únoru několikrát odmítla, že by byl index zmanipulován. K nejnovějšímu výkyvu se odmítla vyjádřit.

Kolísavost je pro investory důležitá, protože je důležitým faktorem pro alokaci aktiv a pro rizika portfolia.



Byly to již letošní únorové výkyvy, které trhy vytrhly z dřímoty a připomenuly jim, že po ospalém loňském roce už možná nastává čas se zase probrat. Únorový “zásek” byl přitom co do velikosti a rychlosti extrémní, protože nastal z velmi nízkých hodnot, podotýká banka Goldman Sachs, podle které za ním stály s nejvyšší pravděpodobností technické faktory. Rozptýlení kolísavosti napříč aktivy a regiony ale potom zas až tolik zásadní nebylo. Soudě podle makroekonomických a tržních ukazatelů je nyní možné usuzovat, že pokračování nízké volatility vypadá méně pravděpodobně. Nepravděpodobný je ale i prudký obrat, tedy trvalejší období volatility vysoké, míní také.





Kolísavost indexu S&P tak bude nadále klesat a ustálí se ale nad úrovněmi z loňského roku, konstatovala také banka. Analýzu zveřejnila minulý týden ve středu - několik hodin předtím, než se index VIX, indikující volatilitu, vydal dramaticky nahoru.

Intradenní výkonnost indexu VIX z pondělí 23. dubna (k 08:26 ET):

Zdroje: Les Echos, Financial Times, Goldman Sachs, http://www.cboe.com/vix