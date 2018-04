Trpělivá ECB, potenciálně zklamané fondy

Jak se zdá, dolar je při síle. Alespoň tak to vypadalo v závěru minulého týdne, kdy americká měna zpevnila až na své dvoutýdenní maximum vůči euru. Evropský protějšek si naopak připsal vůbec největší týdenní oslabení za poslední dva měsíce. A dnes ráno tento scénář pokračuje.

Hlavním „dopingem“ dolaru jsou rostoucí výnosy amerických dluhopisů spojené s očekáváním ohledně inflace (5Y 5Y inflační forward swap se dostal až na hranici 2,499 %, což je druhá letošní nejvyšší hodnota), které bylo podpořeno např. komoditní rally posledních dní. Svou roli pak samozřejmě hrají i zvýšené emise bondů ze strany amerického ministerstva financí.

Pravdou je, že další posun dolaru na úkor eura by pravděpodobně nejvíce zabolel hedgeové fondy, které v minulém týdnu hromadně navyšovaly sázky na společnou evropskou měnu. Podle dat agentury Reuters byly čisté sázky na long eura navýšeny z předchozího historického rekordu na nový v hodnotě více než 23,4 miliardy dolarů. Ten samý trend pak ukázal i objem čistých nekomerčních sázek, který se dle Komise pro obchodování s komoditními futures vyšplhal až na 151 tisíc.

Potvrzuje se tak, že investoři věří v budoucí posilování eura, a to i přesto, že poslední data z evropské ekonomiky naznačují její určité zpomalení. A nejsou to jen „měkká“ a „tvrdá“ čísla, která napovídají, že si ECB v rámci svého dalšího postupu směrem k utahování měnové politiky dá ještě trochu načas. V pátek ve Washingtonu promluvil guvernér ECB Mario Draghi, který hovořil o pokračujícím růstu evropské ekonomiky – i přes určité signály o tom, že se evropský cyklus nachází na svém vrcholu – a o ještě silnější důvěře v příznivý výhled inflace. Na druhou stranu ale uvedl, že určitý stupeň podpory je stále potřeba, a dále zopakoval, že výše evropských sazeb zůstane na současné úrovni po delší dobu a výrazně za horizont čistých nákupů aktiv.

Jak se tedy zdá, nejen data, ale i rétorika šéfa ECB naznačuje, že Rada guvernérů ECB, která zasedá tento čtvrtek, v dubnu neprovede žádná klíčová rozhodnutí. Podle zdrojů agentury Bloomberg, které si přály zůstat v anonymitě, bude v tomto směru důležité červencové zasedání. Až tehdy budou k dispozici případná data o tom, zda se eurozóna „oklepala“ z evidentního zpomalení za první kvartál. V červenci by tak mohl být například oznámen možný scénář ukončení programu kvantitativního uvolňování, otázkou v tomto případě zůstává, zda bude jednorázový, nebo naopak, jak dříve naznačil sám Draghi, pozvolný, což by naznačovalo možnost jeho posunutí až za září 2018 a případnou změnu měsíčního objemu skupovaných aktiv. A co se týče sazeb, zdroje uvedly, že o nich se bude jednat až později – pro Radu guvernérů je totiž klíčové vidět jako první reakci trhů na konec QE.

Pozitivní výhled v případě eura tak má své opodstatnění, především ze střednědobého až dlouhodobého pohledu. Vzhledem k rostoucímu objemu kontraktů na long EUR však roste i riziko možného propadu spojeného s jejich hromadným uzavíráním. Čím více jsou totiž očekávání silnější, o to výraznější může být následné zklamání, např. z málo „akční“ ECB.

Z hlediska dnešního dne budou zveřejněna pouze „měkká“ data, a to index PMI segmentu služeb, průmyslu a jeho kompozitní verze napříč zeměmi eurozóny, to samé pak bude reportováno i v USA. Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,227 EURUSD. Během dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí 1,226-1,237 EURUSD.*

Koruna v závěru minulého týdne potvrdila svou provázanost s eurem, když se s jeho oslabením vůči dolaru rovněž posunula k slabším hodnotám. Podobně na tom byly i ostatní měny regionu.

V rámci příštích dní bude domácí měna jen těžko hledat výraznější podporu ze strany dat. Akce se totiž dočkáme pouze v úterý, kdy bude zveřejněn ukazatel důvěry spotřebitelů, podniků a jeho souhrnná verze.

Aktuálně se koruna obchoduje na 25,35 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,30 až 25,36 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 20,47 až 20,67 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

