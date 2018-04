Týdenní komentář: Příští týden Macron v USA, zasedání ECB, setkání představitelů Jižní a Severní Koreje... a výsledková sezona

Dění na finančních trzích

Velkým tématem minulého týdne byl rozjezd výsledkové sezóny v USA a její start v Evropě. Hlavně dobré výsledky velkých amerických bank zlepšily náladu a v první polovině týdne akciové trhy pozvolna rostly. Celkový sentiment zlepšily také zprávy o pokroku ve vyjednávání se Severní Koreou, důkazem je i snaha uskutečnit setkání amerického prezidenta Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong Una. V druhé polovině týdne naopak došlo na akciových trzích k mírné korekci, kterou pak prohloubil i růst výnosů u amerických dluhopisů, což představuje riziko pro ocenění akcií. Zveřejněná makrodata, včetně HDP za 1Q v Číně, neměla na akciové trhy výraznější dopad.

Americké akciové indexy zaznamenaly za celý týden růst kolem 1 % t/t, evropské (DAX, Euro Stoxx 50)pak nakonec zůstaly bez větších změn. Domácí PX index v pátek uzavřel na 1121 bodech (-1,2 % t/t).

Společnosti na BCPP

Akcie Komerční banky se v pondělí naposledy obchodovaly s nárokem na dividendu 47 Kč (4,9% hrubý dividendový výnos). Podobně ve středu se naposledy s nárokem obchodovaly akcie Phillip Morris ČR (1 080 Kč, 6,1% hrubý dividendový výnos

Největší propad, pomineme-li vliv výše zmíněných dividend, zaznamenaly v uplynulém týdnu akcie TMR (-6,3 % na 675 Kč). Akcie klesaly i přesto, že podle tiskové zprávy měla společnost velmi dobrou zimní sezónu. Vzhledem k nízké likviditě je cena akcií TMR relativně hodně volatilní. Naopak nejvíce rostly akcie Kofoly (+3,5 % na 417 Kč). Představenstvo Kofoly potvrdilo dřívější indikaci a doporučí valné hromadě vyplatit dividendu ve výši 13,5 Kč na akcii. (3,2% hrubý dividendový výnos).

Příští týden začne v Praze výsledková sezóna za 1Q. Ve čtvrtek zveřejní televizní společnost CME. Pokračující růst reklamních výdajů bude podpořen i prudkým meziročním posílením koruny a eura k americkému dolaru. Očekáváme tak rychlý růst tržeb o 24 % na 138,2 mil. USD a zisku EBITDA o 44 % na 30,3 mil. USD. Management firmy by podle nás na konferenčním hovoru mohl potvrdit výhled na růst zisku EBITDA pro letošní rok a zmínit, jak rychle jsou konvertovány warranty do akcií (tato možnost končí 2.5. 2018). Celkově očekáváme dobrou sadu výsledků a možnou mírně pozitivní reakci trhu.

Ten samý den bude reportovat také Unipetrol. Výsledky budou meziročně horší a to navzdory stále příznivému makroprostředí. Hlavním důvodem jsou neplánovanou odstávku jednotky parciální oxidace na začátku roku, snižování produkce před plánovanou odstávkou provozu v Kralupech a absence pojistného plnění (1 mld. Kč) zaúčtované před rokem. EBITDA by měla být o 69,5 % nižší (1,2 mld. Kč) a č. zisk spadne o 89,7 % (0,3 mld. Kč).

Výhled na příští týden

Na investory čeká příští týden poměrně bohatá sada událostí. Návštěva francouzského prezidenta E. Macrona v USA na začátku týdne může naznačit, zda je větší šance na obchodní dohody mezi Spojenými státy a významnými obchodními partnery. Ve čtvrtek budou investoři sledovat zasedání Evropské centrální banky. Od ní se nečeká změna nulových úrokových sazeb, ale guvernér Draghi by mohl naznačit, zda a kdy počítá s ukončením programu nákupů aktiv. V pátek má pak dojít z pohledu mezinárodní politiky k historickému setkání severokorejského vůdce Kim Čong-Una s jihokorejským prezidentem Moon Jae-Inem v demilitarizovaném pásmu mezi oběma zeměmi. Země se mohou domluvit na ukončení válečného stavu, který trvá přes 70 let, což by snížilo geopolitická rizika v regionu. V plném proudu bude i výsledková sezóna. Výsledky hospodaření za 1. kvartál zveřejní několik set společností – z nejvýznamnějších jmenujme Coca Colu, General Motors, Facebook, Amazon, Microsoft či v Evropě Volkswagen. Zatím úspěšná výsledková sezóna i pravděpodobně dobré zprávy z geopolitiky mohou být však kompenzovány obnoveným růstem výnosů na amerických dluhopisech, a máme proto na příští týden neutrální výhled.

Z makroekonomického pohledu začne týden indexy nákupních manažerů v eurozóně za duben (složený index oček. na 54,8 b. po 55,2 b.), které budou zveřejněny v pondělí. V USA týden odstartuje daty z trhu nemovitostí v USA (prodeje stávajících a nových domů) a spotřebitelskou důvěrou za duben v úterý (oček. 126 b. po 127,7 v březnu). Významnější čísla však přijdou v závěru týdne. Ve čtvrtek bude zasedat Evropská centrální banka (viz výše) a v USA se budou sledovat objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (oček. +1,2 % za březen po +3 % r/r v únoru). V pátek pak bude zveřejněn první odhad amerického HDP za 1. kvartál 2018, kde se čeká zpomalení tempa na +2 % r/r po 2,9 % v závěru loňského roku. Spotřebitelská důvěra dle Univerzity v Michiganu za duben se čeká na 98 b. (po 97,8 b).