Pomohou aliance automobilkám v technologickém závodě?

Automobilky se snaží vyrovnat s technologickými změnami, které v odvětví probíhají a budou probíhat, a řada firem se snaží pomoci si strategickými aliancemi či fúzemi. Anjani Trivedi na Bloomberg Gadfly poukazuje na to, že posledním krokem tohoto typu je ohlášení nové aliance mezi japonským výrobcem autobusů a nákladních automobilů Hino Motors a divizí nákladních automobilů společnosti VW. Přílišné nadšení ale podle Bloombergu není namístě.



Majoritní podíl v Hono Motors drží Toyota a akcie Hina po ohlášení nově vzniklé aliance posílily o téměř 7 % i přesto, že nedochází k žádnému kapitálovému propojení mezi zúčastněnými společnostmi. Proč? McKinsey & Co. se domnívá, že prodej vozů s přístupem k internetu bude do roku 2020 růst ročně asi o 30 %. PricewaterhouseCoopers zase tvrdí, že tento typ vozů je v průměru přibližně o 20 % dražší než vozy běžné. Automobilky se tak pohybují na neprobádaném území a musí riskovat, což se nelíbí ani jim, ani spotřebitelům. Jedním ze způsobů, jak omezit rizika a náklady, jsou právě zmíněné aliance.





Touto cestou se vydaly například už GM a Honda Motor – tyto společnosti se snaží přijít na trh s novým systémem vodíkových palivových článků a podílí se na uhrazení nutných investic a výdajů. Bloomberg ovšem tvrdí, že i přes podobná spojenectví se zmenšuje rozdíl mezi prodejními cenami aut a jejich výrobními náklady a k tomu roste tlak regulačních orgánů, které požadují zvýšení energetické efektivity. Automobilky nyní dávají 3 – 10 % tržeb na výzkum a vývoj, jejich návratnost kapitálu se ovšem pohybuje mezi 3 – 5 % a pokud náklady dál porostou, bude ještě hůř.Některé firmy se s tlakem snaží vypořádat naopak tím, že si všechno dělají samy a drží se jednoho dodavatele. To jim umožňuje dokonalou kontrolu nad výrobními procesy a kvalitou. Tesla se zase snaží o úplnou eliminaci lidské pracovní síly ve výrobním procesu, ale zatím se ukazuje, že to není zase tak jednoduché. Max Warburton z banky Bernstein dokonce tvrdí, že automatizace je drahá a navíc je negativně korelována s kvalitou.Investoři by podle Bloombergu neměli ve vztahu k ohlášeným novým aliancím propadat přílišnému optimismu. Koneckonců Hino již dříve spolupracovala se Scanií, která je nyní součástí VW, a „radikální změna se nekonala“. Na první pohled se tak zdá, že automobilky flexibilně reagují na technologické změny, ale nakonec „z toho možná moc dividend nebude“.Zdroj: Bloomberg