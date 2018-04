Moody's: Ruská ekonomika americké sankce zvládne

Ruská ekonomika je dost silná na to, aby zvládla nové sankce, které proti ní uplatňují Spojené státy. Uvedla to dnes mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service. Rusko má podle ní silné veřejné finance a také solidní vnější financování. Na některé zadlužené subjekty však budou mít sankce negativní dopad, v první řadě na hliníkárenský koncern Rusal.



Ruský bankovní systém má podle ratingové agentury dostatečnou kapacitu na to, aby absorboval úvěrové ztráty pramenící z ohrožení sankcionovaných společností.





"Úvěrový profil Ruska, rating Ba1 s pozitivním výhledem, je natolik pevný, že země nové americké sankce ustojí, prohlásila Kristin Lindowová z Moody's. Vyzdvihla přitom vyšší ceny ropy , které vládě pomohou posílit finanční rezervy.Rizika pro další vývoj ruské ekonomiky pramení z toho, že ruské subjekty mohou být na nějaký čas odříznuty od mezinárodního financování. Moody's očekává, že ruská vláda zvýší podporu regionům, které čelí poklesu příjmů kvůli sankcím.Hodnocení agentury Moody's je v rozporu s názorem konkurenční agentury Fitch Ratings. Ta minulý týden uvedla, že americké sankce omezí růstový potenciál ruské ekonomiky a výrazně zasáhnou firmy , proti kterým jsou namířeny.Spojené státy začátkem dubna uvalily sankce na sedm ruských oligarchů a 12 společností, které tito lidé vlastní nebo nad nimiž mají kontrolu, a také na 17 vládních představitelů. Moskva označuje sankce za protiprávní a varovala před následky, uvedla agentura Reuters.