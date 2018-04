Summary: IBM půdu pod nohama nenašla, zklamal především hardware

IBM



Někdejší pionýr ve výrobě osobních počítačů pořád nemůže najít pevnou půdu pod nohama. Tržby sice narostly o 5 % yoy na 19,1 mld. USD, neboli lehounce nad konsensus, nicméně událo se tak díky měnovým výkyvům. V nominálním měřítku zůstaly tržby nezměněné. Hrubá marže podstřelila predikce o téměř 2 p.b. a usadila se na 43,7 % (-80 bps yoy). Čistý zisk zachraňovaly nečekaně nízké daňové náklady, které jej vytáhly vzhůru o 3 % yoy na 2,45 USD. Konsensus byl v tomto případě o 3 centy níže.



Co však osobně oceňujeme je dobrý výkon divizí Cognitive Solutions (umělá inteligence) a Cloud Platforms (cloudová řešení). Ty posílily svoje tržby o 6 % yoy, respektive 5 % yoy a obě se dostaly nad konsensus trhu. Pro trh byl však zklamáním hlavní generátor volného cashflow, neboli tradiční byznys Systems (hardware). I když jeho tržby narostly o 7,5 % yoy na 1,5 mld. USD, výrazně zaostal za predikcemi trhu nastavenými na 1,7 mld. USD.



Akcie IBM dnes odepisují více než 7 %.





ASML

Výrobce zařízení pro výrobu polovodičů prezentoval další sérii uspokojivých čísel, i když s o něco menším pozitivním překvapením. Tržby narostly o 18 % yoy na 2,3 mld. EUR, což je jen mírně nad konsensem trhu. Hrubá marže se díky příznivějšímu produktovému mixu vyšplhala na 48,7 % (+130 bps yoy). Čistý zisk se ve výsledku usadil na 1,66 EUR (+20 % yoy), zatímco konsensus udával 1,54 EUR.



Absence výrazného pozitivního překvapení, které jsme pozorovali v předešlých kvartálech, je způsobena správným odhadem trhu co se týče prodejů EUV jednotek (extreme ultraviolet lithography). Tyto přístroje, jejichž cena se může vyšplhat až na 110 mil. EUR, byly v uplynulém kvartálu doručeny tři, zatímco objednávky byly přijaty na dalších devět. Celkový počet nevyřízených zakázek (backlog) se tak dostává na 34 kusů, což je pro budoucí růst byznysu velice příznivé. Tradičnější zdroje příjmů (deep ultraviolet lithography a hollistic lithography), které se pyšní vyšší marží, měly proti předešlým kvartálům vyšší podíl na tržbách, což pomohlo již zmiňovanému rozšíření hrubé marže.



Výhled pro další kvartál je trochu smíšený. Tržby by si měly sáhnout na 2,55 mld. EUR (konsensus 2,5 mld. EUR), avšak kvůli zvýšeným prodejům EUV by mělo dojít k zúžení hrubé marže na „cca 43 %“, což je značně pod trhem predikovanými 46,3 %. Management je přesvědčen, že tento rok splní plán 20 prodaných EUV jednotek, zbývá mu tedy ještě 17. Pro rok 2019 zůstává plán „30 a více“.



Ještě krátká poznámka na závěr. ASML je momentálně špička v oboru právě kvůli zmiňovaným EUV jednotkám. Tuto pozici má pomoci udržet i jejich vylepšená verze (tzv. High NA), která se prozatím jen chystá na trh. Management však oznámil, že již teď přijal objednávky na 4 tyto přístroje od 3 zákazníků a zároveň prodal opce na nákup dalších osmi. Bonusem je fakt, že jejich cena je proti obyčejným EUV až dvojnásobná.



Výsledky hodnotíme jako uspokojivé, avšak akcie reagují zejména na smíšený výhled a momentálně odepisují 1,9 %.

Morgan Stanley

Výsledky Morgan Stanley uzavírají pro tuto sezónu šestici velkých bank a opětovně se postarali o příslovečnou „třešničku na dortu“. Tržby se posunuly vzhůru o 15 % yoy na 11,1 mld. USD, čímž překonaly konsensus o bezmála 700 mil. USD. Bonusy pro zaměstnance tvořící hlavní složku provozních nákladů nabobtnaly na 4,9 mld. USD (+10 % yoy), nicméně efficiency ratio (poměr provozních nákladů a celkových tržeb) se stejně podařilo vylepšit ze 71 % na 69 %. Čistý zisk na akcii podpořila daňová reforma a katapultovala jej na 1,45 USD (+45 % yoy), zatímco odhady trhu se soustřeďovaly kolem 1,25 USD.



• Trhy a investiční bankovnictví: Nadále nízké výnosy dluhopisových produktů dokázal Morgan Stanley kompenzovat úspěchem na měnových trzích a komoditách, čímž vytáhl příjmy z FICC segmentu meziročně o 10 % výše. Dominantní segment akciových trhů profitoval zejména ze zvýšené klientské aktivity a vykázal tak 30% yoy růst. Oba segmenty skončily nad konsensem trhu. Investiční bankovnictví se posunulo nahoru jen o 5 % yoy, jelikož dobrý výkon primárního úpisu akcií a poradenských poplatků kontrovala slabá aktivita na primárním úpisu dluhopisů.

• Správa aktiv: Vyšší objem aktiv pod správou (2,4 bil. USD z toho fee-based 1,1 bil. USD) vyšvihl příjmy ze správy aktiv vzhůru o téměř 15 % yoy. I když plochá výnosová křivka nepřipouští výraznější růst čistých úrokových marží, vyšší zájem klientů dostal čistý úrokový výnos až na 1,1 mld. USD (+10 % yoy).

• Kapitálová pozice: Kapitálová přiměřenost CET1 se vinou nárůstu rizikově vážených aktiv snížila o 50 bps qoq na 15,6 %. Firemní supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv) dosahuje hodnoty 6,4 % (-10 bps qoq). Daňová reforma přinesla kýžené navýšení návratnosti vlastního kapitálu na nynějších 17,2 % (+490 bps yoy).

Akcie Morgan Stanley posilují o necelé 1 %