Obecná AI je daleko, svět ale změní i "hloupé" strojové učení

Hlavním vývojovým trendem příštích let nebude podle firmy Deloitte obecná umělá inteligence jako taková, ale spíše její méně méně sofistikovaná odnož – strojové učení. Tento termín poprvé použil už v roce 1959 Arthur Samuel, který jej definoval jako schopnost počítače učit se, aniž by byl specificky naprogramován.

Deloitte odhaduje, že v dalších 12 měsících dojde k významnému posunu v oblastech rozšířené reality, mobilních zařízení a sofistikovanosti mikročipů. Dominantním trendem ale podle Duncana Stewarta, ředitele výzkumu technologií a telekomunikace kanadské pobočky Deloitte, bude strojové učení, kdy se programy učí nové koncepty a pravidla skrze procházení obrovských objemů dat.

Velké společnosti jako Amazon a Netflix používají strojové učení, aby analyzovaly a zlepšovaly zážitek uživatelů. Předpovídají, co si dále koupí nebo na co se budou chtít podívat. Stewart ale dodává, že nejen technologické firmy využívají strojové učení: „Velké společnosti ve svých data centrech čím dál více využívají strojové učení. Nejde jen o velké cloudové bratry Google, Amazon a Microsoft. Jihoasijské firmy investují do nových čipů, aby strojové učení urychlily.“

Produkty jako Google Home a Amazon Alexa používají strojové učení pro vylepšování nabízených služeb již dlouhou dobu. Podnikové aplikace na rozpoznání hlasu, zpracování přirozeného jazyka či detekci podvodů už je podle Stewarta ale dohánějí. Velká část tohoto pokroku přichází díky významným zlepšením počítačového hardwaru. Deloitte odhaduje, že se v roce 2018 využití strojového učení firmami oproti předchozímu roku zdvojnásobí. A pak se znovu zdvojnásobí do roku 2020. Jedná se o exponenciální růst na trhu, který už teď má hodnotu desítek miliard dolarů.

Jednou z oblastí pro použití strojového učení je rozpoznávání obrázků. Obyčejně by program musel být naprogramován, aby na každé fotce sledoval určitý rys obličeje. Se strojovým učením se program sám naučí z milionu příkladů, jak určitá kategorie daného rysu vypadá a může ji následně identifikovat i na dalších fotkách. Pokud se tento proces použije na stovky rysů, vznikne velice účinný nástroj. Podle odborníků jej firmy budou moci již brzy využívat.

Rozeznávání hlasu a zpracování přirozeného jazyka jsou dalšími klíčovými oblastmi strojového učení, které se dnes zkoumají. Typickým příkladem funkce rozeznání řeči jsou virtuální asistenti na mobilních zařízeních, jako je Siri od společnosti Apple nebo Google Assistant. Telefon zvuk zaznamená a za použití řady komplexních algoritmů zpracuje audio vstup do textu. Ten pak použije program pro zpracování přirozeného jazyka, aby pochopil, o co uživatel telefon žádá.

Podle Erica Changa, výzkumníka z Microsoftu, dochází k rozvoji strojového právě nyní z několika důvodů. Zaprvé, obrovský objem dat je vygenerován každý den. Zadruhé, díky technologii cloudu je dostupný větší výpočetní výkon. A za třetí, jsou používány nové a složitější algoritmy.

Ohledně rychlého tempa vývoje umělé inteligence však panuje stále určitá skepse. Přetrvávají totiž obavy z toho, že stroje budou brát lidem práci. Loni studie McKinsey & Company předpověděla, že by roboti mohli do roku 2030 celosvětově nahradit až 800 milionů zaměstnanců. Protiargumentem zastánců technologie je to, že umělá inteligence vytvoří nové typy zaměstnání.

Rychlý vývoj umělé inteligence by mohl, podle Changa, vést některé investory k očekávání rychlých výsledků i v oblastech, které vyžadují velké množství dlouhodobých investic. „Vždy lidem říkám, že to je maraton, ne sprint,“ říká Chang a dodává, že badatelé na poli umělé inteligence mají před sebou další výzvu – zpřístupnit komplexní strojové učení širší skupině lidí.

Navzdory doposud dosaženého pokroku si někteří odborníci myslí, že umělá inteligence má před sebou ještě dlouhou cestu před dosažením obecné umělé inteligence. Jedná se o stroje, které jsou schopné myslet a chovat se tak, že si je je možné splést s lidmi. „Nemáme ani představu, jak vyrobit stroj, který by to dokázal. Myslím, že se k tomu jednou dostaneme. Nemyslím si ale, že bychom v tuto chvíli, i přes veškerý pokrok, měli alespoň tušení jak na to. Jednou ano, ale ne v dohledné době,“ dodal Chang.

Zdroj: CNBC