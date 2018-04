Akcie: Výbuch volatility může být jen začátek

Prudké nárůsty volatility na akciovém trhu bývají spojeny s následnými šoky, varují stratégové ze Société Générale. V epicentru možného chaosu se podle nich mohou ocitnout především dva konkrétní trhy.

Letošní léto může být pro trhy nebývale horké. Podle stratégů ze Société Générale se totiž může vrátit vysoká volatilita, protože, jak připomínají, vzestup indexu VIX zpravidla není jednorázovou záležitostí.

"Léto může být pěkně žhavé pro americké akcie a také pro ropu, a to z důvodu velice agresivních pozic na trhu s futures a také kvůli geopolitickému vývoji," napsal Olivier Korber, stratég ze Société Générale, který sleduje primárně forex a trh s deriváty. "Masivní výprodeje volatility z posledních dvou let skončily, a tak se do popředí zájmu investorů vracejí fundamenty."

Po vymetení trhu s deriváty sázejícími na další pokles volatility jsou nyní populární různé swapy sledující akciový index S&P 500 a také shortování těchto swapů. Banka i proto doporučuje ochranu před další akciovou volatilitou, konkrétně nákup indexu UBP Tail Risk US, který zajišťuje dlouhé pozice na akciovém trhu. Rizikem je to, že volatilita zůstane po delší dobu nízká.

Pokud se trh opět více rozkolísá, nebude se riziko týkat pouze akcií. Americká ropa WTI letos zdražila o více než 10 %, ačkoli produkce v USA je vysoká. OPEC a jeho partneři omezují dodávky na trh, což cenám barelu pomohlo na úrovně okolo 70 USD. Pro ropný trh je rizikem především možná obchodní válka a s ní související ekonomické zpomalení.