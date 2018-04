FX Aktualita: Nervózní týden na všech frontách

Autor: John Hardy, vedoucí oddělení forexu Saxo Bank

Geopolitické ovzduší je i nadále znepokojivé

Velká pozornost se upírá na britskou libru: probíhají rozhovory o uspořádání po brexitu a čeká se na zveřejnění aktuálních britských údajů

Většina volicích členů Fedu bude mít tento týden projevy

Raketový útok Spojených států a jejich spojenců na Sýrii naplnil víkendové titulní stránky médií. Převládá pocit, že šlo o jednorázový útok a Trump si může „odškrtnout“ další úkol (Sýrie překročila červenou čáru, musíme vystřelit rakety), aniž by jakkoli výrazně rozšířil kampaň proti syrské vládě. Avšak rétorické přestřelky mezi Ruskem a Západem nepřinášejí žádné uklidnění stejně jako skutečnost, že se do záležitosti vložila Čína a postavila se na stranu Ruska, což samozřejmě rozšiřuje možné další dopady. V těchto dnech můžeme očekávat další sankce ze strany Spojených států vůči ruským společnostem, které obchodují se Sýrií. Rubl zatím zůstává v oslabení.

Tento týden by se měla pozornost upírat na britskou libru poté, co minulý týden prolomila dlouhodobé rozmezí vůči euru. Obchodní jednání o uspořádání po brexitu by měla začít tento týden a novinové titulky týkající se procesu by mohly toto prolomení pod rozmezí urychlit nebo odmítnout. Během týdne se navíc zveřejní několik ekonomických údajů o Velké Británii, například ve středu nejnovější údaje CPI nebo ve čtvrtek údaje o tržbách/zaměstnanosti a maloobchodním prodeji.

Rovněž se byla zveřejněna zajímavá americká data – březnové maloobchodní tržby ve Spojených státech – a celý týden uslyšíme projevy volících členů Fedu. Křivka výnosů amerických dluhopisů by tedy mohla ukázat větší volatilitu. Tento týden se také naplno rozjede období zveřejňování firemních zisků poté, co v poslední době žádný z prudkých výkyvů na akciovém trhu nevydržel déle než den.

Graf: Kurz USD/JPY

Kurz USD/JPY v pátek vyšuměl do ztracena a drobný zvrat udržuje napětí, pokud jde o stav USD/JPY a oživení párů s JPY. Tento týden budou hybateli zřejmě chuť riskovat a volatilita křivky amerických výnosů. Dále očekáváme oznámení z jednání Bank of Japan v pátek 27. dubna.

Zdroj: Saxo Bank

O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.