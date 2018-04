Česká dividendová sezóna opět začíná

„České ekonomice se nebývalým způsobem daří. Nezaměstnaných je minimum, mzdy rostou, světová ekonomika zažívá synchronizovaný růst. To vše se odráží i v dobré ekonomické situaci českých firem. Ta jim umožňuje vyplácet velmi slušné dividendy a v řadě případů je i zvyšovat,” říká Martin Vlček, hlavní makléř BH Securities.

„Vysoký dividendový výnos patří mezi jeden s významných důvodů, proč jsou české akcie pro investory atraktivní. Vysoký dividendový výnos snižuje výkyvy cen akcií, takže jim dodává stabilitu v turbulentních dobách, které například nyní zažívá většina světových akciových indexů. Česká burza je díky vysokému dividendovému výnosu výrazně stabilnější než většina světových akciových trhů,“ dodává Martin Vlček, hlavní makléř BH Securities.

Z konkrétních firem český Philip Morris koncem března navrhl zvýšení dividendy o 8 procent na 1080 korun na akcii. A to si firma ještě ponechala rezervu z loňského zisku, takže má prostor pokračovat v solidním zvyšování dividendy i v příštích letech. Hospodářsky by se jí mohlo dařit i nadále.

Zlepšující se situace bank díky odrazu úrokových sazeb ode dna dokládá i návrh Komerční banky na letošní dividendu ve výši 47 Kč. To představuje silný růst hrubé dividendy o 17,5 procenta. Akcie Komerční banky dnes obchodují poslední den s nárokem na dividendu na pražské PCPP. Bankám by se mohlo dařit i nadále díky rostoucím českým a americkým úrokovým sazbám, ke kterým by se během roku mohly přidat i sazby eurové.

Moneta naopak navrhuje pro letošní rok výplatu dividendy o zhruba 18 procent nižší než vloni, ale je to dáno již tak vysokým výplatním poměrem a vysokým hrubým dividendovým výnosem. Růst sazeb a dobrá situace českých spotřebitelů by mohly pomoci i této bance udržet si dobrou hospodářskou situaci.

Martin Vlček

BH Securities a.s.