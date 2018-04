Firma Avast míří na londýnskou burzu

„Avast očekává, že jím vydané akcie budou akceptovatelné pro začlenění do britských akciových indexů FTSE UK. To by firmě umožnilo získat větší vizibilitu značky. Případné zařazení akcií Avast do akciových indexů by firmě také umožnilo svést se na vlně investování do indexových ETF fondů, do kterých v posledních letech proudí čím dál větší podíl nových investorských peněz. IPO umožní firmě také motivovat zaměstnance formou opcí na akcie firmy, ” říká Martin Vlček, hlavní makléř BH Securities.

„IPO Avastu je cíleno zejména na zahraniční investory s globálním zaměřením, kterým Londýn vyhovuje. Avast jako firma z technologického sektoru by mohla v IPO investory zaujmout. Problémy největších firem v oboru typu Facebook, Amazon či Alphabet se většiny ostatních technologických firem netýkají. Jako celek sektor dosahuje velmi silných růstů tržeb a zisků na akcii, takže Avast by mohl být zajímavou novinkou,“ dodává Martin Vlček, hlavní makléř BH Securities.

Akciové trhy jsou v posledních měsících značně rozkolísané jak v USA, tak ve Velké Británii. Investoři v Londýně, kde hodlá Avast akcie vydat, mohou být mírně opatrnější kvůli nejistotě okolo brexitu, geopolitickému napětí v Sýrii a obchodní válce USA s Čínou.



Úspěšné IPO firmy s českými kořeny v Londýně by pomohlo rozhýbat české investorské vody, byť duální listing v Praze by pro většinu investorů byl výrazně atraktivnější, protože by mimo jiné odboural měnové riziko změny kurzu české koruny k britské libře.



Objem volně dostupných akcií k obchodování by měl dosáhnout minimálně 25 procent. Akceptace obchodování na londýnské burze je očekávána v květnu letošního roku. Firma hodlá vydáním nových akcií získat částku okolo 200 milionů amerických dolarů a tuto částku chce použít na splacení části dluhu. Díky této transakci by poměr čistého dluhu k upravenému zisku EBITDA měl klesnout zhruba na úroveň trojnásobku. To by firmě dalo větší flexibilitu k dalším operacím.