Trumpovy „hezké, nové a chytré“ rakety na trzích

Zatímco nervozita kolem eskalace obchodní přestřelky mezi Spojenými státy a Čínou v posledních dnech postupně utichala, na trzích se během včerejška podepsala zcela jiná hrozba. Kdo se o ní postaral? Nebyl to nikdo jiný než Donald Trump a jeho účet na sociální síti Twitter.

Americký prezident reagoval na předchozí varování Ruska, které uvedlo, že sestřelí každou raketu vyslanou na území Sýrie. A jak je Trumpovým dobrým zvykem, šlo o poměrně svéráznou reakci: „Rusko, připrav se, protože rakety (vypálené na Sýrii) budou hezké, nové a ‚chytré‘,“ stojí v prezidentově příspěvku.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!